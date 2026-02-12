Минфин оценил ежедневный оборот криптовалюты в России в 50 млрд рублей

Оборот криптовалюты в России составляет около 50 млрд руб. в день. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Он заявил, что Минфин и Банк России намерены создать эффективные правовые механизмы для регулирования использования цифровых валют в стране.

«То есть это оборот точно больше 10 трлн руб. в год, который происходит сейчас вне регулируемой зоны, вне нашего внимания. Объемы использования "крипты" в стране только выросли. Мы всегда говорили, что в этой деятельности задействованы миллионы граждан»,— сказал господин Чебесков на конференции Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка» (цитата по ТАСС).

В декабре 2025 года Банк России подготовил и направил в правительство концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Документ разрешает квалифицированным инвесторам покупать криптоактивы без ограничений. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать их на сумму до 300 тыс. руб. в год через одного посредника. В Банке России рассчитывают, что Госдума примет закон о регулировании рынка криптовалют в весеннюю сессию.

