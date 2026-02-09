Уикенд в долгах

В конце марта Московская биржа (MOEX: MOEX) среди доступных инструментов для торговли в выходные дни добавит облигации. Инвесторы смогут совершать сделки с ОФЗ и наиболее ликвидными корпоративными бумагами. По мнению экспертов, спрос на предложенную услугу не будет высоким, так как облигационный рынок является менее спекулятивным, чем рынок акций.

С 28 марта Московская биржа собирается запустить торги облигациями в выходные дни. Инвесторы смогут заключать сделки с 9:50 до 19:00 «с ОФЗ и наиболее ликвидными корпоративными облигациями», отмечают на бирже. Там заявили, что «частные инвесторы хотят торговать в удобное для себя время», поэтому торговая площадка собирается «расширять время торгов в соответствии с запросами участников торгов и их клиентов». Год назад на площадке начались торги «выходного дня» акциями (см. “Ъ” от 2 марта 2025 года), летом прошлого года — фьючерсами и опционами. И частные инвесторы довольно активно торгуют в выходные дни акциями — по данным биржи, объем торгов акциями и паями составляет 4–12 млрд руб. за уикенд.

Долговые ценные бумаги также привлекают внимание частных инвесторов. По данным биржи, в январе 2026 года вложения физлиц в облигации составили 93,5 млрд руб., а за год — более 2 трлн руб. Однако, исходя из данных торговой площадки, объем торгов облигациями, приходящийся на физлиц, значительно (в два-пять раз) проигрывает объему операций с акциями. Поэтому в отношении запуска торгов «выходного дня» для долговых бумаг участники рынка настроены скептично.

«Торги облигациями по выходным будут менее востребованы, чем торги акциями, так как рынок облигаций менее спекулятивен»,— считает старший инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Александр Працук.

Кроме того, опыт зарубежных площадок указывает, что расширение времени работы биржи отрицательно сказывается на ликвидности торгов, отмечают участники рынка. «Запуск операций в выходные дни размазывает небольшой торговый оборот и увеличивает общую волатильность торгов, так как даже относительно небольшая заявка способна заметно изменить цену актива»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

2 трлн рублей составили вложения физлиц в облигации по итогам 2025 года, по данным Мосбиржи

При этом в выходные дни инвестор зачастую не может получать качественную информацию от самих эмитентов, которые привыкли публиковать сообщения в будни, отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. «В выходные рынком управляют слухи, тогда как компания не может дать оперативно опровержение им»,— указывает он.

Для того чтобы снизить риски ценовых колебаний, биржа намерена установить ценовые границы в биржевом стакане в размере 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Эксперты считают, что такое решение защитит инвесторов от всплесков волатильности. Однако ограничения могут стать существенной проблемой при выходе важных новостей, значимых корпоративных событиях или внешних шоках в выходные дни или в пятницу. «В таком случае данная мера может негативно повлиять на возможности инвесторов и привести к расхождению между фактической и справедливой ценой»,— считает управляющий директор по долговым рынкам капитала ФГ «Финам» Мария Романцова.

Впрочем, по мнению экспертов, в начале воскресных торгов Московская биржа будет отдавать предпочтение бумагам крупных эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Также важным фактором станет высокая ликвидность в будние дни. По оценке собеседника “Ъ” на финансовом рынке, такими бумагами могли бы стать облигации РЖД, «Газпром нефти», «Норильского никеля». «С большой вероятностью к торгам будут допущены не все выпуски конкретного эмитента, а лишь наиболее ликвидные»,— считает господин Бредихин.

