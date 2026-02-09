Лавров рассказал об отношениях РФ и США. Главное из интервью министра

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью международной сети TV BRICS — первое после окончания второго раунда переговоров рабочих групп РФ, США и Украины в Абу-Даби. Главное из интервью главы российского МИДа — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

