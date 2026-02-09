Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров рассказал об отношениях РФ и США. Главное из интервью министра

Лавров: США отказались от принципов Анкориджа в переговорах по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью международной сети TV BRICS — первое после окончания второго раунда переговоров рабочих групп РФ, США и Украины в Абу-Даби. Главное из интервью главы российского МИДа — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

  • США отказались от тех предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были сделаны на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года.
  • Администрация президента США Дональда Трампа не только не оспаривает законы, которые бывший президент Джо Байден «напринимал для наказания» РФ, но и вводит новые санкции.
  • Санкции США против нефтяных компаний РФ — недобросовестная попытка подавить конкурентов.
  • Запад придумал «теневой флот» и пытается задерживать суда в борьбе за уходящее доминирование.
  • Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономических отношениях с США.
  • РФ остается открытой к сотрудничеству с США, но американская сторона сама создает искусственные препоны.
  • РФ не позволит размещать на Украине какие-либо виды оружия, угрожающего интересам российской безопасности.
  • Россия должна надежно обеспечить безопасность на фоне угроз Европы развязать войну.
  • США пытаются контролировать военно-технические связи РФ с Индией и другими членами БРИКС.

