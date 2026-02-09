Лавров рассказал об отношениях РФ и США. Главное из интервью министра
Лавров: США отказались от принципов Анкориджа в переговорах по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью международной сети TV BRICS — первое после окончания второго раунда переговоров рабочих групп РФ, США и Украины в Абу-Даби. Главное из интервью главы российского МИДа — в подборке «Ъ».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
- США отказались от тех предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были сделаны на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года.
- Администрация президента США Дональда Трампа не только не оспаривает законы, которые бывший президент Джо Байден «напринимал для наказания» РФ, но и вводит новые санкции.
- Санкции США против нефтяных компаний РФ — недобросовестная попытка подавить конкурентов.
- Запад придумал «теневой флот» и пытается задерживать суда в борьбе за уходящее доминирование.
- Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономических отношениях с США.
- РФ остается открытой к сотрудничеству с США, но американская сторона сама создает искусственные препоны.
- РФ не позволит размещать на Украине какие-либо виды оружия, угрожающего интересам российской безопасности.
- Россия должна надежно обеспечить безопасность на фоне угроз Европы развязать войну.
- США пытаются контролировать военно-технические связи РФ с Индией и другими членами БРИКС.