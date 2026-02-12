Апартаменты отдают последнее

Из-за вступившего более года назад запрета в Москве на строительство новых апарт-комплексов объем экспозиции в таких новостройках за последний год сократился на треть, до 4 тыс. лотов. За ним упал спрос, который, впрочем, может увеличиться с появлением новостей о возможности получить временную регистрацию в апартаментах. Тем не менее текущие остатки будут распроданы в ближайшие полтора года, после чего приобрести апартаменты можно будет только на вторичном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2025 года общий объем предложения в строящихся апарт-комплексах в старых границах Москвы сократился на 38% год к году, до 4 тыс. лотов, говорится в исследовании «Метриума» и ГК «Основа». Текущий уровень предложения оказался рекордно низким за весь рассматриваемый период с 2017 года, уточняют аналитики. Это подтверждают в Ricci, по чьим подсчетам показатель сократился на 39%, до 2,9 тыс. апартаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Наиболее серьезное снижение объемов экспозиции продемонстрировал сегмент стандартного и комфорт-класса — на 55%, до 1 тыс., уточняют в «Метриуме». В элитных апарт-комплексах объем предложения сократился на 39%, до 217 лотов, в премиум-классе — на 37%, до 301, в бизнес-классе — на 22%, до 2,5 тыс.

Это объясняется постепенным вымыванием существующих лотов и отсутствием стартов новых проектов в 2025 году в связи с запретом на строительство апартаментов в Москве, отмечает заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова.

С октября 2024 года мэрия Москвы не согласовывает новые проекты строительства апартаментов, при этом все ранее начатые будут завершены.

Апартаменты можно было приобрести для фактического проживания или сдачи в жилой наем в тех локациях, где квартиры строить было невозможно или невыгодно в силу градостроительных и юридических ограничений, отмечает CEO Dataflat.ru Александр Пыпин. Есть также ряд проектов, которые девелоперы перевели из нежилых в квартиры, говорит директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников. Такая возможность была там, где изначально на стадии разработки документации были выполнены необходимые требования по инсоляции и обеспеченности социальной инфраструктурой, поясняет он.

В связи с этим спрос на апартаменты сократился. По подсчетам руководителя отдела аналитики и ценообразования ГК «РКС Девелопмент» Ярослава Гарбузова, в 2025 году на первичном рынке апарт-комплексов Москвы было продано 4,4 тыс. лотов, что на 10% меньше год к году. Леон Пряжников говорит, что снижение наблюдается уже несколько лет. Если в 2021 году застройщики реализовали 427 тыс. кв. м в апарт-комплексах Москвы и Подмосковья, то в 2024-м — 271 тыс. кв. м, а в прошлом году — уже 238 тыс. кв. м, уточняет он.

Возможные подвижки в процессе юридического оформления потенциально способны дать вторичному сегменту апартаментов новую жизнь, считает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Речь о решении Конституционного суда РФ, вынесенном в феврале 2026 года. Согласно документу, собственники апартаментов и их родственники могут получить там временную регистрацию. Для многих покупателей отсутствие возможности временной регистрации было главным барьером для покупки апартаментов, отмечает Ярослав Гарбузов. По его мнению, устранение этого барьера делает продукт более полноценным и удобным для жизни, что расширит целевую аудиторию. Спрос может вырасти на 10%, соглашается директор по продажам ГК «Гранель» Лариса Маслюкова.

С учетом того что в российской столице количество апартаментов не может быть увеличено, основной объем будет распродан за год-полтора, прогнозирует коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. После завершения реализации апарт-комплексов на рынке новостроек покупатели мигрируют во вторичный сегмент, резюмируют в bnMAP.pro.

Дарья Андрианова