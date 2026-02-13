Еще полшага вниз

Центробанк в пятницу, 13 февраля, вновь снизил ключевую ставку — осторожным шагом в 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Банк России отмечает, что под «влиянием разовых факторов», включая рост НДС с 20% до 22%, инфляция значимо ускорилась в январе, но после исчерпания этих эффектов она возобновит снижение. При этом прогноз инфляции на 2026 год регулятором несколько повышен — до 4,5–5,5%. Сигнал относительно дальнейших действий ЦБ смягчил, сообщив, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России принял решение об очередном, уже шестом подряд снижении ключевой ставки — с 16% до 15,5% годовых. Ожидания рынка были более консервативными — большинство аналитиков прогнозировали сохранение ставки на этом заседании, однако некоторые допускали и снижение на 50 базисных пунктов.

Как отмечает ЦБ, инфляция по итогам 2025 года оказалась ниже, чем прогнозировалось ранее,— 5,6%. Однако в начале этого года регулятор фиксирует значительное ускорение роста цен на фоне повышения ставки НДС с 20% до 22% и акцизов, индексации тарифов, а также «коррекции цен» на плодоовощную продукцию.

Такое повышение инфляции ЦБ считает временным, полагая, что устойчивая инфляция снизится до 4% во втором полугодии.

При этом прогноз годовой инфляции регулятор несколько повысил. Если раньше по итогам 2026 года рост потребительских цен ожидался на уровне 4–5%, то теперь — 4,5–5,5%.

На среднесрочном горизонте, по оценкам ЦБ, по-прежнему преобладают проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от роста НДС и тарифов, а также ухудшением условий внешней торговли. В случае усиления торговых противоречий, отмечает регулятор, замедление мировой экономики и низкие цены на нефть могут иметь проинфляционные эффекты через курс рубля.

Оценивая экономическую ситуацию, Банк России продолжает фиксировать уменьшение «отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста». По итогам 2025 года ВВП вырос на 1%, что находится в верхней границе октябрьского прогноза регулятора. В целом за год, добавляет ЦБ, рост общей экономической активности замедлился, но в четвертом квартале усилился на фоне увеличения потребительского спроса, что отчасти могло быть вызвано ожиданиями роста НДС и утильсбора.

В ближайшие месяцы ЦБ ожидает более сдержанный рост внутреннего спроса.

Прогноз относительно динамики российской экономики в 2026 году регулятор сохранил, ожидая роста ВВП на 0,5–1,5%.

Сигнал относительно дальнейшей динамики ключевой ставки Банк России смягчил, сообщив, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения (а не просто принимать некое решение) на ближайших заседаниях (запланированных на 20 марта) в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Прогноз средней ключевой ставки в 2026 году ЦБ уточнил — теперь это 13,5–14,5% вместо ожидавшихся ранее 13–15%.

Евгения Крючкова