Дизайнер Hello Kitty уйдет после 40 лет работы над персонажем

Дизайнер Юко Ямагучи, которая с 1980-х отвечала за развитие персонажа Hello Kitty, уходит из японской компании Sanrio после более чем 40 лет работы, сообщили в The Japan Times. 71-летняя Юко Ямагучи заявила, что «передает эстафетную палочку следующему поколению». В Sanrio сообщили, что с конца 2026 года за дальнейшее развитие образа будет отвечать дизайнер с псевдонимом Ая.

Фото: Araya Doheny / WireImage / Getty Images Дизайнер Юко Ямагучи

Hello Kitty — официальное имя Kitty White — была создана 1 ноября 1974 года японским дизайнером Юко Симидзу по заказу Sanrio. Однако большую часть времени — с 1980-х — развитием образа занималась именно госпожа Ямагучи. Hello Kitty, которая, по официальной версии Sanrio, является не кошкой, а девочкой, приехавшей из Лондона в Японию,— один из самых узнаваемых образов в Японии и мире в целом. В 2024 году в честь полувекового юбилея персонажа компания запустила специальный сайт и выпустила лимитированную коллекцию с Hello Kitty, а в Национальном музее Токио проходила выставка-ярмарка «Меняюсь я, меняется и Kitty».

Яна Рождественская