Империя наносит ответный удар Ханаану

Бизнесмен, основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малофеев прочел 12 февраля вводную лекцию своего учебного курса «История Империи» на факультете политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Он рассказал студентам главного университета страны о тысячелетней борьбе Империи и Ханаана — цивилизации воинов и скопища торговцев, еврейских купцов и масонов. За полтора часа лектор успел описать всю человеческую историю от аккадского царя Саргона до файлов Эпштейна. Идущая с 2022 года СВО тоже оказалась частью этого многовекового противостояния.

Лекции в Шуваловском корпусе МГУ предшествовала краткая речь декана факультета политологии Андрея Шутова. «Это большая честь для нашего факультета, что Константин Валерьевич, несмотря на свою колоссальную занятость, смог принять наше предложение и прочитать этот курс»,— напутствовал профессор студентов. Сам Константин Малофеев сообщил аудитории, что опыт преподавания у него есть, правда в школе. Свой курс из 18 лекций он пообещал начать излагать так, как если бы выступал перед школьниками, но добавил, что может подойти к материалу более глубоко, если увидит достаточный уровень студенческих знаний.

Лектор начал с классической концепции преемственности: Российская Федерация — СССР — Российская Империя — Российское царство — Римская Империя. «В ходе нашего курса мы никогда не будем называть это замечательное государство “Византией”, потому что сама эта Империя называла себя Римом»,— подчеркнул предприниматель-преподаватель. Его вкладом в политологическую науку оказалось продление этой линии в глубь веков — поскольку Римская Империя, по словам господина Малофеева, была лишь звеном в тысячелетнем цикле. Через Антиоха XIII и Александра Великого, персидского царя Кира и вавилонского царя Хаммурапи эта Империя началась с правившего в III тысячелетии до нашей эры аккадского царя Саргона, «основателя царства царств».

Тут господин Малофеев отметил уникальную способность этой Империи — давать разным народам уживаться вместе. По его словам, иногда этот подход называется «федерация»

Если бы мы по-прежнему жили в Империи, продолжал лектор, то нашими героями были бы святые Иоанн, Константин, Юстиниан, «страстотерпец» Николай II и Александр Суворов. Потому что воины и святые — это главные сословия Империи, пояснил Константин Малофеев. «Но, к сожалению, мы живем в другой цивилизации. Вот наши герои»,— и на экране возникла фотография печально известного Джеффри Эпштейна. «Вот что занимает нас сейчас. Вот что является главной повесткой. Вот наша элита»,— здесь слайд сменился на фотографию 42-го президента США Билла Клинтона в женском платье. Лектор заверил, что это не дипфейк, а один из «файлов Эпштейна».

«Вот кто сейчас правит миром! А почему? Потому что есть противник Империи — другой цивилизационный строй»,— здесь господин Малофеев впервые отчеканил слово «Ханаан». И процитировал библейское «Богом проклятый Ханаан».

Греки знали представителей этой цивилизации как финикийцев, рассказал лектор, а одна из финикийских колоний — древний Карфаген — занималась детскими жертвоприношениями. Преподаватель поведал студентам, что на раскопках в Тунисе нашли останки 40 тыс. убитых таким образом карфагенских детей, а потом многозначительно добавил, что в 2022 году в мире было сделано 73 млн абортов.

Рим победил Карфаген, продолжал лектор, но вместе с территориями Империя переняла и ханаанские нравы, которые впоследствии разрушили ее изнутри. Господин Малофеев отметил, что на момент победы в Пунических войнах Римская Империя состояла исключительно из заслуженных ветеранов, а потом сообщил, что подобным образом дела сейчас обстоят и в России со времен начала работы президентской программы «Время героев».

Побежденный Ханаан затаился. Так, в Средние века он воплотился в еврейских купцах, осваивающих торговые маршруты из Китая. Эта всемирная организация занималась и работорговлей, заявил педагог, которая была чисто ханаанским бизнесом. «Тех негров, которых продавали в Северную Америку,— это тоже они»,— не удержавшись, забежал вперед господин Малофеев.

На совести Ханаана и отравление культуры. Например, «известный ханаанский род Медичи» продвигал культ человеческого тела, спонсируя современное им искусство.

Константин Малофеев предложил студентам сравнить икону XIV века с фресками Сикстинской капеллы, созданными на рубеже XV–XVI веков. Он указал на фрагмент фрески с голыми женскими телами: «Представить, что такое количество голых девок появится в помещении, где избирается папа римский, было немыслимо».

Другое завоевание Ханаана — идеология. Сначала руками протестантского теолога Жана Кальвина был создан современный капитализм, негодовал миллиардер, потом несколько веков спустя Ротшильды — еще одно «знаменитое имя ханаанской цивилизации» — вложились в гуманитарные науки, возведя в культ рыночную экономику. Разумеется, не обошлось и без упоминания масонов. «Прекрасный новый мир», который цивилизация торговцев нашла в США, зародился, по словам лектора, при непосредственном участии ордена вольных каменщиков. «Конституция» — это название первого масонского устава, а глава же масонской ложи именовался президентом, раскрывал студентам глаза господин Малофеев.

Рассвет правления ханаанского мира в Соединенных Штатах пришелся на первую половину XX века. А закончился — как это, по замечанию господина Малофеева, «всегда бывает» при правлении олигархата — кризисом. После Великой депрессии «банкстеры» (еще одно имя Ханаана) вернули власть государству. А 32-й президент США Франклин Рузвельт, вопреки американским законам, не ограничился двумя сроками, повествовал российский бизнесмен: «Под него меняли конституцию, потому что кто-то был должен удержать народ, который хотел разорвать этих банкстеров».

Миллиардер настолько вжился в роль университетского преподавателя, что даже сделал замечание компании заскучавших студенток. Их легкомысленные перешептывания на галерке помешали повествованию о борьбе двух цивилизационных подходов. В аудитории воцарилась почтительная тишина.

К 1980-м Ханаан в США восстановил силы — и Советский Союз «упал в его объятия». По мнению Константина Малофеева, отечественная история окончательно повернула не туда с расстрелом Белого дома.

Лектор поделился, что хорошо помнит день того «антиконституционного переворота» — любопытно, что здесь господин Малофеев забыл про масонские корни слова «конституция». В 1993 году он учился на третьем курсе, но уже работал в здании правительства. «Видите, вот там наверху — черное, паленое. Второй этаж сверху,— предприниматель выделил окно на фотографии расстрелянного здания.— Там был мой кабинет. У меня там учебники французского сгорели».

После расстрела Белого дома последовала колонизация России Соединенными Штатами, то есть все тем же Ханааном. Она прервалась в 2007 году, когда президент РФ Владимир Путин произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Именно тогда началось восстание России против «ханаанского мира» и страна начала возвращаться к присущему ей имперскому сознанию.

Со стен аудитории на господина Малофеева внимательно взирали многочисленные фотографии бывшего премьер-министра Евгения Примакова.

Говоря об СВО, предприниматель назвал украинцев «русскими без имперской идеи». По его мнению, этот подход привел Украину к положению марионетки в руках Ханаана, не желающего из-за своей торговой сути проливать собственную кровь в борьбе с Империей. «Мы ответили так, как Империя всегда отвечает. Никогда за четыре тысячи лет Империя не побеждала Ханаан иначе как военным способом. А военным побеждала всегда»,— закончил свою речь Константин Малофеев. И тут же огорчил студентов сообщением, что на следующую лекцию прийти не сможет, но его подменит публицист Егор Холмогоров.

