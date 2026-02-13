Микрофинансы пошли в неорганический рост

Крупнейшая независимая публичная микрокредитная компания «Займер», по информации “Ъ”, намерена расширить бизнес за счет приобретений. Группа договорилась о покупке 50% цифрового сервиса «Таксиагрегатор» и такой же доли платформы приема онлайн-платежей IntellectMoney у АО «Киви». Эксперты оценивают сумму сделки в 500–700 млн руб. Собеседники “Ъ” оценивают срок окупаемости инвестиций в два-три года.

Как стало известно “Ъ”, группа «Займер», в которую входит крупнейшая на рынке независимая одноименная МФО, приобретает у АО «Киви» доли в двух компаниях: 50% цифрового сервиса «Таксиагрегатор» и 50% платформы приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обоих сервисах останется АО «Киви», указывают источники “Ъ”. О сделке может быть объявлено в ближайшие дни. По словам собеседников “Ъ”, «Киви» и «Займер» — давние партнеры, однако до сих пор ограничивались совместными проектами, например запуском электронного кошелька (см. “Ъ” от 17 декабря 2025 года). Это первая сделка по приобретению активов между компаниями. В «Займере» “Ъ” сообщили, что, будучи публичной компанией, не могут комментировать информацию о сделках до их завершения. В «Киви» отказались от комментариев.

ПАО МКК «Займер» — публичная компания, головная компания группы, куда входят банк «Евроальянс», «ФинТехРобот», МКК «Дополучкино», коллектор «Профи», Seller Capital.

АО «Киви» (принадлежит «Фьюжен Фактор Финтех Лимитед») — технологическая компания, один из ведущих поставщиков финтех-решений на российском рынке, основным активом был Киви-банк, лицензия у которого была отозвана 21 февраля 2024 года.

«Таксиагрегатор» — платформа цифровых технологий, которая объединяет более 1 тыс. таксопарков и более 75 тыс. водителей, обеспечивая им полный цикл обслуживания.

IntellectMoney — инструмент для приема платежей, поддерживающий ключевые методы оплаты, включая международные карты, российские электронные кошельки, платежные сервисы и систему быстрых платежей.

По словам источников “Ъ”, группа рассчитывает окупить инвестиции в течение двух-трех лет за счет синергии с другими бизнесами «Займера» и банка «Евроальянс». МКК «Займер» будет предоставлять займы водителям, подключенным к системе «Таксиагретагор», банк будет осуществлять процессинг платежей пользователей «Таксиагрегатора» и IntellectMoney, а также обслуживание счетов и кредитование водителей, подключенных к системе, и обслуживать счета клиентов IntellectMoney, рассказывает один из собеседников “Ъ”, знакомых с планами компаний. При этом приобретать 100% долей указанных компаний «Займер» не планирует, знают собеседники “Ъ”.

По оценкам экспертов, стоимость сделки может составить 500–700 млн руб. за долю 50% в обеих компаниях. По данным за 2024 год, выручка «Таксиагрегатора» составила 311 млн руб., чистая прибыль — 44 млн руб. IntellectMoney (ООО «ИнтеллектМани») демонстрирует выручку в размере 56 млн руб. при чистой прибыли 94 млн руб. Превышение прибыли над выручкой объясняется прочими доходами, разовыми эффектами или финансовыми доходами, указывают эксперты. «Таксиагрегатор» имеет значимую долю в сегменте платформ управления такси и выплатами. Исходя из мультипликатора по выручке 2–4, можно предположить границы для оценки: 300–600 млн руб. за долю 50%, оценивает инвестиционный директор УК МЭФ Capital Андрей Клименко. По его словам, IntellectMoney — сервис небольшого сегмента с совокупным оборотом в несколько десятков миллиардов в год, при мультипликаторе 1–2 условная оценка 50% этого актива находится в границах 100–150 млн руб.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев говорит, что, когда инвесторы увидят какие-то детали по ценам, будет понятно, переплатил ли «Займер» за активы, и рынок должен будет на это отреагировать. «Акции "Займера" долгое время консолидировались возле уровней 145–148 руб., думаю, что после новостей о покупке котировки могут подняться в район 155–160 руб.»,— полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Ксения Дементьева