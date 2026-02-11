Депутату Шайхутдинову закрыли выезд

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве по иску Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на активы ответчиков по резонансному делу об обращении в доход государства группы компаний «Сирена-трэвел». Под арест в том числе попала многочисленная недвижимость депутата Госдумы, члена фракции ЛДПР Рифата Шайхутдинова, который считается теневым владельцем ГК, и его родственников. При этом всем четырем десяткам ответчиков суд запретил покидать страну.

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов

Источник “Ъ” сообщил, что еще до предварительного слушания по иску Генпрокуратуры, которое назначено на 18 февраля, Никулинский райсуд Москвы наложил обеспечительные меры на активы ответчиков и их самих, запретив им покидать страну. Под арест попали доли и акции компаний, входящих в ГК «Сирена-трэвел», оператора крупнейшей в стране системы бронирования авиабилетов «Леонардо».

По версии надзора, бизнес-проект, оцениваемый в 35 млрд руб. и ежегодно приносящий валовую прибыль в размере около 8,5 млрд руб., был создан Рифатом Шайхутдиновым за счет незаконного использования госимущества ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», которым он руководил. Без согласия федерального собственника главный ответчик в период с 1999 по 2003 год заключил ряд сделок, которые привели к переходу функционала и имущественного фонда предприятия в подконтрольные господину Шайхутдинову и его деловым партнерам компании. Бизнесом, утверждает Генпрокуратура, он продолжил заниматься и работая в Госдуме.

Полученные от «Сирены» доходы господин Шайхутдинов, установил надзор, отмыл, вложив в том числе в гостиничный комплекс «Новотель» общей площадью 14 тыс. кв. м на улице Маяковского в Санкт-Петербурге, а также в сеть из шести отелей «Вало» (Valo) общей площадью 185,5 тыс. кв. м (3,5 тыс. номеров) в той же Северной столице.

По данным источника “Ъ”, гостиницы, которые прокуратура рассчитывает обратить в казну, также попали под обеспечительные меры.

В то же время в «Вало Сервисе» “Ъ” сообщили, что «общество не имеет и никогда не имело какой-либо аффилированности» с господином Шайхутдиновым и ГК «Сирена-трэвел». Представители компании считают, что она попала в иск по ошибке, так как ее топ-менеджер Константин Сторожев участвовал «в проекте запуска гостиницы “Новотель”», также упомянутой в заявлении надзора. При этом «Вало Сервис» как гостиничный оператор сети отелей в Санкт-Петербурге «не является собственником какого-либо недвижимого имущества». Все гостиничные номера и иные элементы комплексов находятся в собственности более чем 2,5 тыс. физических и юридических лиц, и деятельность общества посвящена управлению такой недвижимостью и начислению ежемесячного дохода владельцам апартаментов, говорится в заявлении компании.

В иске же на этот счет говорится, что основной ответчик записал или переоформил бизнес, которым занимался нелегально, на других лиц или компании, с тем чтобы избежать привлечения к ответственности.

Отметим также, что если иск будут удовлетворен, у Рифата Шайхутдинова отберут квартиру площадью 433 кв. м в Петергофе, у его жены — два дома в Новой Москве площадью 859 кв. м и 216,9 кв. м, а также нежилые постройки, земельные участки, машино-места и пр.

Супруге Ибрагима Сулейманова, ближайшего партнера депутата, который находится под стражей по обвинению в убийстве, разбирательство грозит потерей особняка площадью 1,6 тыс. кв. м в поселке Горки-2, двух таунхаусов в Москве общей площадью более 800 кв. м и дома в Жуковке площадью 600 кв. м, записанного на их дочь.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая