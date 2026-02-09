В отношении Roblox составили протокол за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении американской компании Roblox Corporation. Основанием стало размещение на игровой платформе материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Как указано в картотеке суда, документ был внесен в систему суда 9 февраля, дата рассмотрения дела пока не назначена.

В начале декабря 2025 года доступ к Roblox в России был ограничен из-за размещения на платформе «деструктивных материалов», а также зафиксированных случаев травли пользователей. В Роскомнадзоре сообщили, что с 2019 года направляли компании требования по обеспечению безопасности детей, но они не были выполнены.

Roblox — онлайн-платформа, позволяющая создавать и играть в пользовательские игры в виртуальной вселенной. Компания ранее обещала пересмотреть систему модерации, чтобы возобновить работу в РФ.

