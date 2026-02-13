Отчетность приговорили к «гильотине»

Правительство планирует реализовать проект с условным названием «гильотина отчетности» — упорядочить процесс запроса разнообразных сведений у регионов федеральными органами власти. Сейчас ведомства собирают с субъектов РФ несколько тысяч отчетов, данные которых могут дублироваться и устаревать. «Гильотина» будет запущена на базе государственной автоматизированной системы «Управление», которая позволит запрашивать только те отчеты, которые в нее включены.

Задуманная в правительстве «гильотина отчетности», по словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, избавит регионы от избыточной административной нагрузки

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Об обсуждении в правительстве «гильотины отчетности» на проходящем в Москве Международном конгрессе госуправления рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Проект, по его словам, призван установить единые правила запроса данных у регионов и сократить административную нагрузку на них. Директор департамента обеспечения регуляторной политики правительства Андрей Спиридонов, выступая на конгрессе, пояснил, что в аппарат Белого дома поступает информация о том, что федеральные ведомства требуют от регионов очень большое количество отчетов — сведения запрашиваются в разных разрезах, при этом отчасти они могут дублироваться и устаревать.

Отметим, что «гильотину отчетности» в правительстве позиционируют как новый этап «регуляторной гильотины», которая стала частью реформы контроля и надзора, призванной снизить административную нагрузку на бизнес. Этот запущенный в 2021 году механизм предполагает отмену всех неактуальных нормативных актов и построение эффективной системы госконтроля. В 2024 году стартовал проект «Гильотина 2.0», направленный на сокращение требований, сроков и затрат на реализацию проектов по строительству школ, гостиниц, больниц, а также взлетно-посадочных полос аэродромов.

Как сообщили “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко, Единая система отчетности будет запущена на базе государственной автоматизированной системы «Управление» и позволит запрашивать только те отчеты, которые в нее включены. Регионы будут заполнять формы не «вручную», а настраивать под себя автоматическую выгрузку в единые витрины данных. «Наша задача — выстроить синхронизацию, чтобы ФОИВ видели, какие сведения уже существуют и где они находятся, и могли получать к ним доступ в установленном порядке»,— пояснили в аппарате. Там отметили, что Единая система отчетности не хранит первичные данные — это конструктор, который показывает, какие показатели и отчеты доступны и из каких источников они формируются. Сами сведения остаются в государственных, ведомственных и региональных системах, а также в витринах данных, добавил собеседник “Ъ”.

Как рассказал на конгрессе замруководителя Федерального казначейства Александр Албычев (ведомство участвует в проработке проекта), единая система предназначена для автоматизации «отчетных» процессов с определением источника данных. Главный принцип работы — запрашивающий данные обращается именно к их источнику для получения достоверной информации. По словам чиновника, самое сложное сейчас — «пройти первый базовый шаг» и сформировать пул всех существующих отчетов.

Сейчас, как отметил Александр Албычев, собираемая с регионов «не одна тысяча отчетов» дополнительно анализируется вместе с ведомствами, которые их запрашивают. Далее будет запущена вторая часть процесса — непосредственно «гильотина», то есть обязательное прохождение запроса сведений через Единую систему отчетности. Если отчета в реестре нет, запрашивать его у региона будет нельзя. Для включения новых отчетов в систему потребуется согласование с отраслевыми рабочими группами.

По мнению начальника главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, «гильотина отчетности» действительно необходима. «Мы всю жизнь на региональном и федеральном уровнях боремся с этой отчетностью, ее меньше не становится, она только прибавляется»,— прокомментировал новации Евгений Данчиков.

Венера Петрова