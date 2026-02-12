Путин поручил запустить пилотный проект по обучению технологиям ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с властями Московской области запустить пилотный проект по обучению технологиям искусственного интеллекта и информационной безопасности. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений после заседания Госсовета.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доклад по проекту президент будет ждать до 1 июля от премьер-министра России Михаила Мишустина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. К 15 июля Владимир Путин поручил включить компетенции в ИИ в образовательные и профстандарты. Он также постановил организовать курсы повышения квалификации для педагогов и учителей в области ИТ и ИИ с участием технологических компаний.

В ноябре на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 российский президент заявил о необходимости создать штаб по руководству отраслью ИИ. Владимир Путин также поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. Он отметил, что Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, поскольку это — вопрос суверенитета.