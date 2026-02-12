Решетников спрогнозировал восстановление экономики в 2027 году

Российская экономика продолжит замедляться в первом полугодии 2026 года, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Решетников. По его словам, восстановление экономики, «в лучшем случае», начнется в конце года или в начале 2027-го.

«Надо понимать, что какие бы решения сейчас ни принимались (по денежно-кредитной политике.— “Ъ”), они будут действовать на экономику с лагом (отставанием.— “Ъ”), оценка лага — 6-9 месяцев, иногда больше. Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики»,— сказал господин Решетников на комитете Госдумы по экономической политике (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минэкономики РФ пообещал обновить прогноз в марте. Максим Решетников назвал замедление экономики «естественной платой» за снижение инфляции.

В сентябре 2025 года Минэкономики России ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год с 2,4% до 1,3%. В октябре Международный валютный фонд прогнозировал рост показателя до 1%, однако в январе 2026 года понизил его до 0,8%. Банк России ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.