Бизнес ищет себя в мессенджерах

Платформа для бизнеса мессенджера Max станет доступна для всех компаний весной 2026 года. Сейчас к ней подключено менее 1% от всех компаний в РФ и им доступны только простые инструменты работы. Участники рынка считают, что функционал требует значительного времени на разработку и ожидать полноценного запуска в сжатые сроки «нереалистично».

Весной 2026 года мессенджер Max планирует расширить функционал платформы для бизнеса на все компании, рассказали “Ъ” в Max. Сейчас она доступна только для компаний—участников реестра МСП, а также компаний, у которых есть приложение в Rustore, что ограничивает остальных в создании бизнес-аккаунтов, объясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке. «На данный момент в Max есть только бот с простой линейной логикой (прописанный алгоритм с ветвлением) без большого разнообразия интерактивных типов сообщений»,— рассказывает он.

При этом в Max заверили, что интегрировать свои решения в мессенджер могут и партнеры-компании, и госорганизации: «Партнеров Max уже более 145 тыс. Платформа позволяет компаниям и госорганизациям интегрировать свои решения в мессенджер: автоматизировать обслуживание через чат-ботов, запускать мини-приложения и создавать каналы». Всего в России около 2,6 млн коммерческих организаций, писали «Известия».

Ранее “Ъ” писал, что в России обсуждается запуск возможности получать сервисные сообщения от банков в мессенджере Max. По данным “Ъ”, ранее речь шла о полном переводе всех банковских уведомлений в мессенджер без возможности получать СМС, но эта идея не встретила понимания у участников рынка (см. “Ъ” от 17 декабря 2025 года).

«По данным ряда исследований, конверсия в мессенджерах в два-три раза превышает показатели имейл-рассылок»,— объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Точной статистики о количестве ботов, используемых в мессенджерах вроде WeChat или Telegram, нет, однако речь идет о миллионах ботов, добавляет он. По популярности именно для бизнеса Telegram и WhatsApp на конец прошлого года являлись сопоставимыми, говорит сопредседатель комитета по ИТ Центра евразийского сотрудничества Юрий Ларин: «Рынок в принципе никогда не зависит от одного "главного" мессенджера, а сейчас и подавно все больше строится вокруг нескольких опорных экосистем под разные аудитории и условия. Бизнес всегда следует за аудиторией, а она может очень быстро перетекать из одного мессенджера в другой. Для банков, МФО и госсектора Max выглядит как потенциально удобная легальная площадка там, где Telegram и WhatsApp будут или уже ограничены».

«Уже сейчас Max позволяет создавать базовые чат-боты, интегрироваться с чатами поддержки, сторонними бот-платформами и рядом популярных CRM-систем. Однако речь идет именно о пилотном, бета-функционале, а не о полноценной коммерческой эксплуатации»,— объясняет гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Он говорит, что полноценный функционал пока не реализован, так как «такие инструменты требуют времени на разработку, тестирование и устойчивую интеграцию в экосистему», а кроме того, «Max пока находится в фазе набора пользовательской базы и анализа сценариев поведения — без этого коммерциализация мессенджера будет малоэффективной». Он уверен, что Max вряд ли сможет предложить функциональность, сопоставимую с Telegram: последний развивался более десяти лет. «Скорее речь пойдет о запуске базового, но устойчивого набора инструментов для бизнеса, который будет постепенно расширяться по мере роста аудитории и доверия рынка»,— считает он.

«Мы уже получаем точечные запросы от компаний по линии бизнес-интеграций с Max. При этом многие компании даже при готовности переезда в новый мессенджер ожидали нового функционала»,— говорит гендиректор платформы RetailCRM Дмитрий Бороздин. Max — это дополнительный канал коммуникации с клиентами, который способен «серьезно выручить в случае недоступности других», говорит Сергей Кудряшов. «Ожидать полного бизнес-функционала от платформы возрастом менее года было бы нереалистично»,— считает он.

