К пансионату пристроится жилье

Компания «Поле девелопмент» липецкого предпринимателя Сергея Уваркина выкупила 21 га в Истринском районе Подмосковья. Ранее построить здесь коммерческий пансионат для пожилых планировала O1 Group Бориса Минца, но довести проект до конца ей не удалось. Новый собственник может реализовать на участке загородный поселок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Поле девелопмент» стало победителем торгов по продаже имущественного комплекса ООО «Зыковский пансионат», следует из федерального реестра сведений о банкротстве. В состав лота вошли несколько земельных участков на 21 га, на которых расположены объекты незавершенного строительства суммарной площадью 28 тыс. кв. м. Стоимость приобретения комплекса может составить 59,7 млн руб., следует из протокола торгов. В «Поле девелопмент» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

ООО «Зыковский пансионат» признано банкротом в 2021 году. До этого компания контролировалась кипрским Grouam Ltd, следует из СПАРК.

Организация была связана со структурами O1 Group Бориса Минца. Предприниматель был активным участником девелоперского рынка Москвы, но столкнулся с проблемами в бизнесе, был обвинен в хищениях и оказался в международном розыске.

Земельные участки и недостроенные объекты «Зыковского пансионата» находятся около деревни Зыково в Истринском районе Подмосковья. В 2015 году O1 Group заявляла о планах построить здесь коммерческий пансионат для пожилых людей на 250 мест. Проект предусматривал застройку 19,5 га, инвестиции в него оценивались в 1 млрд руб. Предполагалось, что управление объектом возьмет на себя британская Danshell Group. Впоследствии O1 Group не исключала создания сети. На рынке тогда предполагали, что планы могли быть связаны с покупкой группой НПФ «Благосостояние ОПС» в 2014 году.

Строительство объектов пансионата у деревни Зыково началось, но вскоре забуксовало. Сейчас готовность основного здания 28%, следует из материалов торгов.

Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский сомневается, что новый собственник вернется к плану возведения пансионата для пожилых. Их рынок в России развит очень слабо, поясняет он.

ООО «Поле девелопмент», согласно СПАРК, контролируется Александром Уваркиным (75%) и Светланой Бушневой (25%). Господин Уваркин — гендиректор и совладелец липецкого агрохолдинга «Аврора». Он занимается производством сахарной свеклы, зерна, рапса и картофеля. Структуры «Авроры» также развивают тематический парк «Кудыкина гора» в Задонском районе Липецкой области. На девелоперском рынке у «Поле девелопмент» пока один заметный проект — поселок «Паровые кварталы». Он расположен в 6 км от Липецка, предполагает строительство многоквартирных домов и таунхаусов на 80 га.

Дмитрий Шелковский считает, что в Подмосковье «Поле девелопмент» может сделать фокус на строительстве индивидуальных жилых домов. Локация относится к достаточно востребованным для загородного жилья зонам, констатирует партнер NF Group Ольга Широкова. С учетом удаленности и близости к воде она считает целесообразным строительство здесь проекта класса комфорт или бизнес. Но девелопер может столкнуться с рисками: продажи загородной недвижимости в прошлом году демонстрировали снижение в контексте общего стремления потребителей оптимизировать траты (см. “Ъ” от 1 февраля).

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что инвестиции в освоение площадки в Истринском районе под загородное строительство составят не менее 6 млрд руб. Здесь можно будет построить от 400 домов, впоследствии выручив за них от 11 млрд руб., говорит он.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова