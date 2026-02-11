Госдума не поддержала запрос к Минцифры о правовых основаниях замедления Telegram

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 февраля не поддержали протокольное поручение комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи запросить у Минцифры информацию о причинах и правовых основаниях замедления работы мессенджера Telegram.

С инициативой выступил ряд представителей КПРФ и «Справедливой России», однако за нее проголосовали лишь 77 парламентариев. Еще 102 депутата выступили против.

Ранее на закрытой «разминке» в начале заседания депутат Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался правовыми основаниями замедления Telegram. В ответ спикер нижней палаты Вячеслав Володин («Единая Россия») попросил его подготовить протокольное поручение по данному вопросу и пообещал его рассмотреть.

10 февраля Роскомнадзор заявил, что продолжит ограничивать работу Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. В ведомстве сообщили, что руководство площадки не исполняет законодательство, не защищает персональные данные, а также позволяет использовать сервис в преступных и террористических целях.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Степан Мельчаков