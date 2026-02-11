Старшеклассникам разрешили не углубляться

Со следующего года у старшеклассников появится возможность изучать все школьные предметы на базовом уровне. Соответствующие поправки в федеральный образовательный стандарт (ФГОС) одобрили в Минпросвещения. Сейчас ученики 10-х и 11-х классов должны изучать минимум два предмета углубленно — в соответствии с выбранным профилем класса. Эксперты уверены, что поправки позволят более гибко настроить учебный процесс и дадут школьникам больше времени для самоопределения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 сентября 2027 года в старших классах российских школ запланировано введение нового ФГОСа, сообщили в Минпросвещения. Одно из основных изменений — возможность для старшеклассников изучать все предметы на базовом уровне.

Сейчас все классы старшей школы должны иметь один из шести профилей — агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный.

В рамках первых пяти на углубленном уровне изучаются предметы из связанных с ними областей знаний. Например, в технологическом профиле — это математика, физика и информатика, в агротехнологическом —- биология, химия, математика и физика.

Для школьников, чей выбор предметов для углубленного изучения не подошел под определенную категорию (они, например, хотят усиленно учить английский язык и биологию), есть универсальный профиль.

При этом нынешние ФГОСы не предполагают вариант, когда все предметы изучаются на базовом уровне,— как минимум два должны преподаваться по усиленной программе. Такие правила вступили в силу в 2023 году, до этого старшеклассники могли проходить все дисциплины без углубления. Одобренные в Минпросвещения поправки возвращают школьникам такую возможность.

Одновременно с этим в новой редакции ФГОСов прописана возможность усиливать профиль класса за счет элективных (дополнительных) курсов. Например, в рамках технологического направления могут существовать инженерные (по подготовке будущих инженеров-проектировщиков) или информационные (подготовка будущих программистов) группы. Школы и раньше прибегали к такому варианту составления расписания, но теперь это прописано на уровне образовательного стандарта.

В пояснительной записке к проекту стандарта указывается, что изменения «обеспечивают возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся».

В последние несколько лет наметилась тенденция на возвращение популярности базового, а не профильного образования, полагает доцент Государственного университета просвещения Вадим Ковригин. «Интересы учащихся динамичны, и более чем в половине случаев выбор направления дальнейшего обучения происходит в десятом или даже одиннадцатом классе»,— полагает эксперт. В итоге, по его словам, школьники выбирают специализацию неосознанно, основываясь на интересах друзей или популярности того или иного учителя. Дальнейшее обучение в вузе в результате, как правило, не совпадает со школьным профилем.

«Новые стандарты добавляют образовательному процессу гибкости,— уверен господин Ковригин.— Многим лучше изучать предметы в равной степени и участвовать в профориентационных мероприятиях, чтобы понять свои потребности и возможности для будущей профессии».

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Олег Федоров предполагает, что изучение предметов на базовом уровне не будет пользоваться популярностью среди школьников.

«Сейчас многие школьники уходят после девятого класса в колледжи,— объясняет он.— Те же, кто принимает решение учиться в старшей школе, как правило, мотивированы поступать в конкретные вузы на конкретные направления и под это подбирают профиль класса».

При этом эксперт отмечает, что некоторым школьникам нужно больше времени для самоопределения, независимо от их интеллектуальных способностей и прилежания, поэтому по базовой программе могут учиться и сильные ученики. Отдельно господин Федоров уточняет, что в школах, где у администрации хватает ресурсов, уже сейчас практикуется потоковое обучение и динамическое расписание, позволяющее формировать учебный план под интересы каждого школьника,— и новый ФГОС расширяет возможности таких подходов.

Полина Ячменникова