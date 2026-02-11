Нижегородского судью выдали активы

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы нижегородского судьи Виктора Фомина, недавно безуспешно пытавшегося занять пост зампреда облсуда. Надзорное ведомство установило, что господин Фомин, работая в разные годы в органах прокуратуры, исполнительной и судебной власти, приобрел на неподтвержденные доходы десятки объектов недвижимости общей стоимостью более 270 млн руб. Все их прокуратура требует изъять в казну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Фомин

Фото: Российское объединение судей Виктор Фомин

Фото: Российское объединение судей

С антикоррупционным иском Генпрокуратура обратилась в Волжский горсуд Волгоградской области. Ответчиками в нем указаны председатель коллегии по административным делам Нижегородского облсуда Виктор Фомин и его родственники, третьими лицами — еще несколько человек. В основу обращения надзора легли в том числе материалы, поступившие из Высшей квалификационной коллегии судей России.

Как говорится в иске, 47-летний Виктор Фомин начиная с 2002 года последовательно работал в органах прокуратуры Саратовской, Московской и Ленинградской областей, был помощником судьи, директором филиала ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Приволжскому федеральному округу, заместителем главы администрации Ростова-на-Дону. В судебную систему вернулся в октябре 2016 года, с 2017 года работал судьей сначала в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода, а затем в Нижегородском облсуде. Занятие этих должностей, отмечает надзор, предусматривает обязанность по представлению достоверных сведений о доходах и имуществе как своих собственных, так и членов семьи, а также соблюдение запретов и ограничений на осуществление предпринимательской деятельности.

Между тем господин Фомин, говорится в иске, в бытность прокурором, чиновником и судьей, «имея непредусмотренные законом доходы», использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве, Подмосковье, Саратовской и Ростовской областях. «Желая скрыть истинное материальное положение, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи, оплаты труда прокурорского работника и заработка членов семьи», Виктор Фомин, по данным надзора, оформлял объекты собственности на своих родственников. При этом и фиктивные владельцы не имели финансовой возможности приобретать регистрируемое на них имущество. Так, например, в 2012 году, будучи серпуховским городским прокурором и не имея легальных финансовых ресурсов, господин Фомин, говорится в иске, купил в поселке Газопровод Москвы два особняка общей площадью более 790 кв. м и землю под ними площадью 3 тыс. кв. м стоимостью свыше 180 млн руб.

Чтобы скрыть имущество от декларирования, господин Фомин, по данным прокуратуры, сфабриковал договор купли-продажи, в котором указал, что объекты якобы приобретены его матерью Юлией Новиковой всего за 990 тыс. руб.

В 2022 году судья Фомин вновь с помощью ничтожной сделки со своей матерью, указано в иске, приобрел в элитном жилом комплексе в Нижнем Новгороде четырехкомнатную квартиру площадью 232 кв. м и три машино-места общей стоимостью не менее 14 млн руб. А всего на Юлию Новикову, по данным надзора, за период с 2006 по 2025 год Виктором Фоминым было оформлено 52 объекта недвижимости. Среди них — расположенные в разных регионах земельные участки, жилые и нежилые помещения, в том числе несколько — в московской Коммунарке.

Чтобы вывести все это имущество из теневого владения и юридически закрепить его за членами семьи господина Фомина, говорится в иске, а также с целью неправомерного извлечения выгоды от его эксплуатации в 2011 году Юлия Новикова была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. За период с 2011 по 2025 год от продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости Виктор Фомин, по подсчетам надзора, «неправомерно получил выгоду» на сумму не менее 148 млн руб.

Также на родных судья, указывается в иске, оформлял и дорогостояще транспортные средства.

Так, на его жену Елену Фомину зарегистрирован BMW X6 2020 года выпуска стоимостью более 7 млн руб., на мать супруги Алевтину Бекназарову с 2008 по 2020 год оформили Audi Q7, Lexus LX570, Infiniti QX 80 совокупной стоимостью более 11 млн руб.

Общая же стоимость изымаемого имущества оценивается в более чем 270 млн руб.

«Обогащение Фомина В. Ю. и его родственников от владения и продажи имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, законом №273-ФЗ отнесены к актам коррупции, которые угрожают стабильности и безопасности общества, подрывают демократические институты, этические ценности и справедливость, наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку,— резюмировали в Генпрокуратуре.— Утаивание приведенной информации позволяло ему сохранять статус федерального судьи, а ранее — прокурорского работника и совмещать его с коммерческой деятельностью, что является недопустимой формой сращивания бизнеса и публичной власти». Поведение ответчиков, подчеркивает истец, носит антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства указанные в иске активы судьи Фомина и его родных, а до решения суда на них, а также на средства на счетах ответчиков наложен арест.

Как сообщал “Ъ”, 9 февраля по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей отклонила кандидатуру Виктора Фомина, претендовавшего на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. Материалы в отношении него были направлены в Генпрокуратуру.

Мария Локотецкая, Александр Александров