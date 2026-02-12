Слияния пострадали от ставки

Финал 2025 года оказался самым слабым на рынке слияний и поглощений за последние годы. Объем сделок M&A составил всего $15,2 млрд, минимальное значение для четвертого квартала с 2020 года. Негативная динамика была обусловлена не только высокой ключевой ставкой, но и сокращением числа сделок по выходу зарубежных владельцев активов. В 2026 году эксперты ожидают сохранения тенденции. Впрочем, не исключены случаи, когда отдельные игроки будут выкупать конкурентов для расширения своего присутствия в сужающихся сегментах.

По итогам четвертого квартала 2025 года объем сделок слияния и поглощения на российском рынке составил $15,2 млрд, на 34% ниже показателя предшествующего года, следует из данных агентства AK&M (с обзором ознакомился “Ъ”). В целом это минимальный показатель с 2020 года.

В отчетном периоде крупнейшие объемы сделок были зафиксированы в сельском хозяйстве ($4,8 млрд), строительстве ($2,5 млрд), сегменте добычи полезных ископаемых ($2,3 млрд) и секторе ИТ ($1,9 млрд).

В частности, в декабре «Росспиртпром» приобрел 100% «Татспиртпрома», сумма сделки, по оценке «Infoline-Аналитики», могла составить $286 млн (см. “Ъ” от 30 декабря 2025 года). В том же месяце Росимущество реализовало активы KR Properties за $837 млн. В октябре проданы золоторудные месторождения компании «Техсервис» за $407 млн.

По оценке AK&M, суммарный объем сделок за 2025 год снизился почти на 25%, составив $41,1 млрд, что стало самым слабым результатом за пять лет. В первую очередь на показатели повлияла высокая ключевая ставка, которая почти полгода составляла 21%, а к концу года опустилась лишь до 16%. Такая ситуация сделала «использование заемного финансирования в сделках очень дорогим и, следовательно, повлияла на инвестиционную привлекательность активов в глазах покупателей», отмечает руководитель группы по оказанию услуг в области слияний и поглощений группы компаний Б1 Юлия Загорнова.

Многие компании на фоне высоких ставок отложили инвестприобретения, особенно в тех отраслях, где наметилось охлаждение, в частности в металлургии и ТЭКе, отмечается в обзоре.

«Период экстренной продажи активов fire sale после 2022 года уже прошел. Владельцы активов, которые стоят на продажу, не спешили закрывать сделки в неблагоприятных условиях 2025 года»,— поясняет гендиректор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов. Сочетание высокой стоимости денег, ужесточения регулирования и геополитических факторов «дало негативный эффект на экономику крупных и сложных структурных сделок», поясняет инвестиционный директор УК МЭФ Capital Андрей Клименко. Структура рынка сместилась от разовых крупных выходов иностранцев к более фрагментированным внутренним сделкам, в то время как крупные инвесторы фокусировались на интеграции уже купленных активов и реструктуризации портфелей, отмечает он.

Вместе с тем средняя стоимость сделок M&A в годовом сравнении увеличилась почти на 15%, до $68 млн. Причина в первую очередь в распродаже непрофильных или неприбыльных для компаний активов, прошедшей в ряде отраслей. В частности, ВТБ продал в прошлом году гостиницы «Swissotel Resort Сочи Камелия», Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (см. “Ъ” от 16 октября 2025 года) и Courtyard by Marriott Kazan Kremlin.

Еще один неявный тренд — это активизация «средних» компаний. Если ранее активы скупались в основном корпорациями и нередки были сделки на миллиарды долларов, то в 2025 году на сцену вышел средний бизнес, который не готов платить много. Тем не менее, по словам Людмилы Ереминой, «за счет появления на рынке непрофильных активов крупных компаний средний бизнес может приобрести их дешевле рыночной стоимости».

В 2026 году эксперты ожидают сохранения тенденций прошлого года. Если учетная ставка не снизится хотя бы до 10%, рынок коммерческих сделок будет сужаться и далее, считает госпожа Еремина. Однако падение спроса и объемов может вызвать обратный эффект. По мнению гендиректора агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, на фоне, «по сути, локального кризиса участники начинают смотреть на сделки как на способ удержать свою долю на рынке при неблагоприятной конъюнктуре, воспользоваться этой ситуацией и купить конкурентов».

Юлия Пославская