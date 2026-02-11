Reuters: TotalEnergies выкупила долю «Лукойла» в нидерландском НПЗ Zeeland

Французский энергетический гигант TotalEnergies выкупил 45% акций нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Zeeland в Нидерландах, принадлежавших «Лукойлу» (MOEX: LKOH), сообщает Reuters со ссылкой на источники. Таким образом компания стала единоличным владельцем предприятия.

Собеседники агентства не уточнили, платила ли TotalEnergies за акции, или или же стороны договорились об обмене активами. В TotalEnergies от комментариев отказались. «Лукойл» на запрос агентства оперативно не ответил.

В октябре прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против «Лукойла» с целью усиления давления на Россию. Это вынудило российскую компанию начать процесс продажи своих международных активов, которые изначально оценивались примерно в $22 млрд.

По словам одного из собеседников агентства, Zeeland формально не подпадал под американские санкции, так как «Лукойл» был миноритарным акционером. Однако опасения, что контрагенты не захотят вести дела с Zeeland, подтолкнули Total к выкупу оставшихся акций НПЗ мощностью 180 тыс. баррелей в сутки.