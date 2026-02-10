Макрон призвал страны ЕС вернуться к диалогу с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил «нескольким европейским коллегам» вернуться к обсуждению контактов с Россией. Об этом он рассказал в интервью газете Tagesanzeiger.

«Важно, чтобы мы структурировали возобновление европейской дискуссии с русскими, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также и не будучи зависимыми от третьих лиц в этой дискуссии»,— заявил господин Макрон.

Французский президент также подтвердил визит в Россию своего дипломатического советника. Некоторые страны ЕС, по его словам, посчитали этот шаг преждевременным. Reuters со ссылкой на источники писал, что дипсоветник Эмманюэля Макрона приезжал в Россию 3 февраля для встречи с официальными лицами РФ. Российская сторона эти данные не подтвердила и не опровергла.

В декабре 2025 года президент Франции уже говорил о пользе прямого диалога европейцев с Владимиром Путиным. В начале февраля Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж занимается восстановлением контактов с Москвой, при этом подготовка ведется на «техническом уровне». Прямые переговоры с Россией также поддержали Латвия и Эстония.