Грибы пришли к согласию

Новым владельцем Национальной грибной компании (НГК) «Кашира» в результате мирового соглашения по итогам банкротства стало малоизвестное ООО «Машрумс Инвест». Изначально признать компанию несостоятельной просил Райффайзенбанк, требуя с нее более 1,52 млрд руб. долга, но в процессе рассмотрения банк передал свои права новому кредитору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, 5 февраля 2026 года новым владельцем НГК «Кашира» стало ООО «Машрумс Инвест», получившее бизнес в ходе мирового соглашения в рамках банкротства. Еще летом 2024 года Райффайзенбанк, кредитор предприятия, обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании компании несостоятельной с требованием погасить долг на 1,52 млрд руб. Как ранее сообщал “Ъ”, в залоге у банка находилось 100% компании и ее здание площадью 1,1 тыс. кв. м. В НГК «Кашира» и Райффайзенбанке на запрос “Ъ” не ответили.

НГК «Кашира» создана в 2007 году в Каширском районе Подмосковья. Предприятие специализируется на шампиньонах и мицелиях. Согласно оценке гендиректора «Школы грибоводства» Александра Хренова, по итогам 2025 года компания занимает девятое место по объему производства грибов среди отраслевых предприятий РФ. Согласно СПАРК, ранее бизнес принадлежал кипрской Rescentiaco (99,9%) и Андрею Пожиткову (0,01%). До этого длительное время компания принадлежала латвийской Miko Invest и литовской Baltic Champs Group. Выручка НГК «Кашира» в 2024 году увеличилась на 26,35%, до 881,25 млн руб., убыток составил 111,62 млн руб.

ООО «Машрумс Инвест» зарегистрировано в мае 2025 года. Основным бенефициаром является Дмитрий Морихин — ему принадлежит 51% долей в компании. Еще 49% бизнеса находятся в собственности «Сайвенд Кэпитал» из ОАЭ.

Хотя изначально с заявлением в арбитражный суд обратился Райффайзенбанк, в процессе рассмотрения дела банк уступил свои требования ООО «Полекс Урал», обращает внимание адвокат и управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков. В результате чего была произведена замена заявителя по делу о банкротстве. Еще в марте 2024 года Райффайзенбанк собирал предложения по уступке прав требований к НГК «Кашира», следует из данных Российского аукционного дома.

В свою очередь, ООО «Полекс Урал» уступило требования ООО «Машрумс Инвест», заключившему мировое соглашение с должником. Часть долга простили, часть погасили путем передачи 100% долей в бизнесе, а на оставшуюся часть в размере около 100 млн руб. предоставили рассрочку на полгода. Подобное завершение банкротных дел — нечастое явление, уточняет Игорь Носков.

При этом ООО «Машрумс Инвест» зарегистрировано за несколько месяцев до заключения сделки и обладает минимальным уставным капиталом. В связи с этим партнер Lidings Александр Попелюк предполагает, что компания создавалась специально под сделку либо как профессиональный инвестор, специализирующийся на выкупе проблемных долгов, либо как дружественная структура, через которую исходные владельцы бизнеса смогли выкупить собственный долг у банка с дисконтом и вернуть контроль над активом.

Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова говорит, что рентабельность грибного бизнеса в последние годы снизилась примерно до 10%. При этом сохраняется доля импорта из Белоруссии и Китая, это около 15%, добавляет эксперт. В этих условиях в отрасли усилились процессы банкротств, слияний и поглощений, констатирует госпожа Решетникова.

По данным директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, в январе—сентябре 2025 года продажи свежих грибов в натуральном выражении выросли на 2%, в денежном — на 24%. Спрос на замороженные грибы снизился на 34% в натуральном выражении и на 13% в денежном. Основная причина того, что спрос на культивированные грибы не растет, — в наличии в стране огромного количества лесных грибов, отмечает Тамара Решетникова. По этой причине производители не могут выйти на полную загрузку мощностей, добавляет она.

Владимир Комаров, Мария Бархатова