Песков: Путин мессенджерами не пользуется

Президент России Владимир Путин не пользуется мессенджерами и для общения использует только спецсвязь. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пять лет назад господин Песков объяснял систему работы специальной связи: Владимиру Путину, по его словам, достаточно нажать одну кнопку, чтобы вызвать того или иного чиновника. Таким образом он может пообщаться с руководством правительства, администрации и с «многими другими абонентами». «Президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии»,— говорил господин Песков.

Сам президент в 2020 году заявлял, что обходится без гаджетов. «Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности»,— говорил Владимир Путин.

Вчера Роскомнадзор (РКН) усилил меры по замедлению мессенджера Telegram. Ведомство продолжит «последовательно» этим заниматься, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», сообщили «Ъ» в РКН. Там объяснили, что мессенджер не выполняет требования по защите персональных данных, а также не принимает меры по борьбе с терроризмом и мошенничеством.

