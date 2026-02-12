Партия «Сильная Армения» выдвинула Карапетяна кандидатом в премьеры

Недавно созданная политическая партия «Сильная Армения» выдвинула кандидатом в премьер-министры главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна (октябрь 2025 года)

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Акция протеста в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна (октябрь 2025 года)

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

«Кто будет нашим кандидатом в премьер-министры? Нашим кандидатом в премьер-министры Армении станет Самвел Карапетян»,— заявил координатор общественного движения «По-нашему» Нарек Карапетян на презентации партии «Сильная Армения».

Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня 2025 года. Его обвинили в призывах к захвату власти после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой критикует премьер Никол Пашинян. Он и его защитники настаивают, что дело против предпринимателя политически мотивировано.

После ареста сторонники бизнесмена создали общественное движение «По-нашему», а 18 января зарегистрировали политическую партию «Сильная Армения». Самвел Карапетян имеет второе гражданство (российское), а потому даже при отсутствии уголовного дела не мог бы претендовать на должность премьера. Нарек Карапетян пояснил, что в случае победы на парламентских выборах партия добьется изменения соответствующей статьи в армянской конституции.

