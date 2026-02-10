Ни на Telegram жалости

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram: по данным “Ъ”, время обработки запроса доменом сервиса уже выросло вдвое. Регулятор предупреждает, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство». Основные требования те же — защищать персональные данные, а также принимать меры по борьбе с терроризмом и мошенничеством. Рост акций VK, которой принадлежит национальный мессенджер Max, достигал на Мосбирже на новостях о блокировке Telegram 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Роскомнадзор продолжит «последовательно» ограничивать Telegram, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», заявили “Ъ” в службе. Там также заявили, что постепенное ограничение Telegram происходит из-за того, что мессенджер «не исполняет российское законодательство», «не защищает персональные данные», не принимает «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях». “Ъ” направил запрос в Telegram. В ведомстве утверждают, что они открыты к работе с «любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами», но при условии «размещения серверов на территории России, обеспечения защиты персональных данных, защиты граждан от мошенничества, создания условий для пресечения экстремизма и терроризма».

По данным “Ъ”, ранее планировалось замедлить загрузку мультимедиа в Telegram с начала 2026 года, однако затем сроки принятия этого решения «сместились на февраль».

При этом предполагается, что на один из отечественных форков (копий существующей программы) Telegram ограничения распространяться не будут, рассказывает источник “Ъ” на IT-рынке.

По данным сервиса Merilo by Vigo, 10 февраля время обработки запроса к доменам Telegram увеличилось вдвое, доля запросов с таймаутом в ЦФО выросла с 11% до 22%, а в СЗФО — с 11% до 22%. 9 и 10 февраля сервис Downdetector зафиксировал за сутки свыше 1,3 тыс. жалоб, в основном пользователи сообщали о медленной загрузке мультимедиа. В январе пользователи также обращали на это внимание, но тогда жалобы преимущественно поступали из регионов, а в феврале проблемы заметили в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным Mediascope, в декабре 2025 года Telegram занял второе место в рейтинге мессенджеров по охвату населения России. Его месячный охват превысил 93 млн человек (76% от населения), среднесуточный охват — более 74 млн (60,4% от населения). В Telegram не ответили “Ъ”.

Ранее Роскомнадзор уже блокировал Telegram в России. В 2018 году мессенджер постановили заблокировать в связи с отказом от передачи ФСБ ключей дешифровки сообщений пользователей. Тогда полноценной блокировки сервиса в России не получилось. В июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требований по блокировке. Ведомство заявило, что основатель Telegram Павел Дуров объявил о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму». Мессенджер уплатил штрафы за отказ удалить запрещенный в России контент по девяти делам.

Роскомнадзор уже заблокировал звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), так как эти мессенджеры, по его решению, в основном используются мошенниками (см. “Ъ” от 11 августа 2025 года). В конце ноября ведомство заявило о полной блокировке WhatsApp, если сервис не выполнит требования регулятора, «направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России». Тогда же в Роскомнадзоре посоветовали россиянам перейти на «национальные сервисы». В начале декабря Роскомнадзор также заявил о блокировке сервиса аудио- и видеозвонков FaceTime от Apple (см. “Ъ” от 4 декабря 2025 года).

В октябре 2025 года замглавы Роскомнадзора Олег Терляков заявил, что частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp уменьшило количество вызовов от мошенников на 40%. Однако мера по ограничению мультимедиа в Telegram не поможет в борьбе с мошенниками, уверен руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений «Газинформсервис» Сергей Полунин: «Мошенники будут использовать те инструменты, те стратегии и те мессенджеры, в которых будут потенциальные жертвы. Если в Telegram нельзя использовать мультимедиа, а в Max — можно, значит, все те же мошеннические схемы мы увидим и в этом мессенджере». В Max отказались от комментариев — ранее там неоднократно заявляли, что активно внедряют механизмы защиты пользователей. Акции VK (владеет мессенджером Max) сегодня росли на Мосбирже на новостях о планах Роскомнадзора начать блокировку Telegram на 5% — до 325,7 руб. за бумагу.

«Мы фиксируем переход мошенников в другие мессенджеры,— говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.— Мера по блокировке мультимедиа и аудио- и видеосообщений будет носить временный характер, пока не завершится переход массовой аудитории в другие мессенджеры. Мошенников интересуют не конкретные платформы, а люди, которые ими пользуются».

Блокировка загрузки мультимедиа в Telegram приведет к дополнительным издержкам бизнеса, считает партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Для компаний замедление сервиса будет означать кратный рост расходов на поддержание многоканальности. Кроме того, это полноценная бизнес-инфраструктура, в которой сосредоточены корпоративные коммуникации, каналы продаж, клиентский сервис через ботов, CRM-интеграции и медийный и рекламный бизнес».

Сейчас объем рекламных размещений в мессенджере оценивается в 2% от всего рекламного рынка России, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Прямые потери рекламного рынка от блокировки мультимедиа в Telegram составят в 10–15 млрд руб. в год, оценивает Сергей Кудряшов. Так, по данным платформы Telega.in, объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в Telegram по итогам 2025 года составит 17–18 млрд руб., а при сохранении текущих темпов роста в 2026 году он может вырасти до 27–28 млрд руб.

Варвара Полонская, Алексей Жабин