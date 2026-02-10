Ни на Telegram жалости
Роскомнадзор продолжает ограничивать Telegram в России
Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram: по данным “Ъ”, время обработки запроса доменом сервиса уже выросло вдвое. Регулятор предупреждает, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство». Основные требования те же — защищать персональные данные, а также принимать меры по борьбе с терроризмом и мошенничеством. Рост акций VK, которой принадлежит национальный мессенджер Max, достигал на Мосбирже на новостях о блокировке Telegram 5%.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Роскомнадзор продолжит «последовательно» ограничивать Telegram, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», заявили “Ъ” в службе. Там также заявили, что постепенное ограничение Telegram происходит из-за того, что мессенджер «не исполняет российское законодательство», «не защищает персональные данные», не принимает «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях». “Ъ” направил запрос в Telegram. В ведомстве утверждают, что они открыты к работе с «любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами», но при условии «размещения серверов на территории России, обеспечения защиты персональных данных, защиты граждан от мошенничества, создания условий для пресечения экстремизма и терроризма».
- По данным “Ъ”, ранее планировалось замедлить загрузку мультимедиа в Telegram с начала 2026 года, однако затем сроки принятия этого решения «сместились на февраль».
- При этом предполагается, что на один из отечественных форков (копий существующей программы) Telegram ограничения распространяться не будут, рассказывает источник “Ъ” на IT-рынке.
По данным сервиса Merilo by Vigo, 10 февраля время обработки запроса к доменам Telegram увеличилось вдвое, доля запросов с таймаутом в ЦФО выросла с 11% до 22%, а в СЗФО — с 11% до 22%. 9 и 10 февраля сервис Downdetector зафиксировал за сутки свыше 1,3 тыс. жалоб, в основном пользователи сообщали о медленной загрузке мультимедиа. В январе пользователи также обращали на это внимание, но тогда жалобы преимущественно поступали из регионов, а в феврале проблемы заметили в Москве и Санкт-Петербурге.
По данным Mediascope, в декабре 2025 года Telegram занял второе место в рейтинге мессенджеров по охвату населения России. Его месячный охват превысил 93 млн человек (76% от населения), среднесуточный охват — более 74 млн (60,4% от населения). В Telegram не ответили “Ъ”.
Ранее Роскомнадзор уже блокировал Telegram в России. В 2018 году мессенджер постановили заблокировать в связи с отказом от передачи ФСБ ключей дешифровки сообщений пользователей. Тогда полноценной блокировки сервиса в России не получилось. В июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требований по блокировке. Ведомство заявило, что основатель Telegram Павел Дуров объявил о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму». Мессенджер уплатил штрафы за отказ удалить запрещенный в России контент по девяти делам.
Роскомнадзор уже заблокировал звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), так как эти мессенджеры, по его решению, в основном используются мошенниками (см. “Ъ” от 11 августа 2025 года). В конце ноября ведомство заявило о полной блокировке WhatsApp, если сервис не выполнит требования регулятора, «направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России». Тогда же в Роскомнадзоре посоветовали россиянам перейти на «национальные сервисы». В начале декабря Роскомнадзор также заявил о блокировке сервиса аудио- и видеозвонков FaceTime от Apple (см. “Ъ” от 4 декабря 2025 года).
В октябре 2025 года замглавы Роскомнадзора Олег Терляков заявил, что частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp уменьшило количество вызовов от мошенников на 40%. Однако мера по ограничению мультимедиа в Telegram не поможет в борьбе с мошенниками, уверен руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений «Газинформсервис» Сергей Полунин: «Мошенники будут использовать те инструменты, те стратегии и те мессенджеры, в которых будут потенциальные жертвы. Если в Telegram нельзя использовать мультимедиа, а в Max — можно, значит, все те же мошеннические схемы мы увидим и в этом мессенджере». В Max отказались от комментариев — ранее там неоднократно заявляли, что активно внедряют механизмы защиты пользователей. Акции VK (владеет мессенджером Max) сегодня росли на Мосбирже на новостях о планах Роскомнадзора начать блокировку Telegram на 5% — до 325,7 руб. за бумагу.
«Мы фиксируем переход мошенников в другие мессенджеры,— говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.— Мера по блокировке мультимедиа и аудио- и видеосообщений будет носить временный характер, пока не завершится переход массовой аудитории в другие мессенджеры. Мошенников интересуют не конкретные платформы, а люди, которые ими пользуются».
Блокировка загрузки мультимедиа в Telegram приведет к дополнительным издержкам бизнеса, считает партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Для компаний замедление сервиса будет означать кратный рост расходов на поддержание многоканальности. Кроме того, это полноценная бизнес-инфраструктура, в которой сосредоточены корпоративные коммуникации, каналы продаж, клиентский сервис через ботов, CRM-интеграции и медийный и рекламный бизнес».
Сейчас объем рекламных размещений в мессенджере оценивается в 2% от всего рекламного рынка России, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Прямые потери рекламного рынка от блокировки мультимедиа в Telegram составят в 10–15 млрд руб. в год, оценивает Сергей Кудряшов. Так, по данным платформы Telega.in, объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в Telegram по итогам 2025 года составит 17–18 млрд руб., а при сохранении текущих темпов роста в 2026 году он может вырасти до 27–28 млрд руб.