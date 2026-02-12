Переменная яблочность

Лидером по производству сидра в России стала Евразийская алкогольная группа, нарастившая за год выпуск продукции более чем на 300%. Растут показатели и у небольших региональных компаний: эксперты объясняют это в основном миграцией в категорию сидра слабоалкогольных коктейлей и плодовой продукции из-за роста акцизов.

Выпускающая Santo Stefano Евразийская алкогольная группа (ЕАГ) в 2025 году увеличила разлив сидра на 300,4% год к году, примерно до 4 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Таким образом, компания заняла первое место среди производителей такой продукции. Среди топ-10 отраслевых компаний также заметный рост выпуска отмечается у ООО «Объединенные пензенские ЛВЗ» — на 254,4%, до 210,71 тыс. дал, ООО «Вино-Гранде» — на 107,82%, до 181,28 тыс. дал, ООО «Союз-Вино» — на 54,36%, до 1,06 млн дал. В ЕАГ на запрос “Ъ” не ответили.

Среди крупнейших российских производителей пива рост в сидре показало только АО «Пивоварни Бочкарев» (ранее «Объединенные пивоварни») — на 5,7%, до 2,25 млн дал.

У «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes) производство сидра упало на 28,64%, до 983,39 тыс. дал, у пивоваренной компании «Балтика» — на 22,89%, до 177,53 тыс. дал.

Топ-10 производителей сидра в России в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Компания Бренды Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) Евразийская алкогольная группа Santo Stefano, Chester's 4007,35 300,42 «Пивоварни Бочкарев» «Мистер Лис» 2255,12 5,70 «Каскад» «Донья Эстефания» 1659,82 –10,09 «Союз-Вино» St.Vionnet 1061,37 54,36 «Напитки вместе» Bon Season 983,39 –28,64 «ЦПИ-Ариант» Villa Blanca, Bushel 521,52 –1,43 «Боска-Рус» Vigrosso 402,65 2,81 СЮР «Дальняя дача» 255,62 15,28 «Объединенные пензенские ЛВЗ» Kernel, Bel Bosco 210,71 254,50 «Вино-Гранде» Double Tree 181,28 107,82 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство сидра в 2025 году выросло на 27,8%, до 13,4 млн дал. При этом выпуск напитков брожения в целом, включая пиво и медовуху, снизился на 0,4%, до 918,67 млн дал.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов рост производства в категории сидров объясняет налоговой политикой государства. Повышение акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли стимулировало производителей мигрировать в «более выгодные категории», такие как сидры и пивные напитки.

Существенный вклад в рост категории дает миграция продукции из других алкогольных сегментов, соглашается директор по взаимодействию с органами государственной власти «Напитки вместе» Вячеслав Ефимов: в первую очередь из слабоалкогольных напитков, мимикрирующих под сидр либо пивные напитки, чтобы минимизировать более высокий рост ставки акциза на слабоалкогольные напитки, поясняет он. Ставку на слабоалкогольные напитки существеннее повысили в мае 2024 года — примерно втрое, до 141 руб. за литр напитка. В «Балтике» на запрос “Ъ” не ответили.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин говорит, что рынок сидра сейчас растет только за счет перетока в категорию плодовой продукции.

По его словам, выпуск классического сидра сейчас стагнирует и остается на уровне 75–77 млн литров (примерно 7,5 млн дал). В основном это связано с нехваткой яблок на российском рынке и заметным подорожанием концентрата, большая часть которого импортируется из Китая, поясняет он. По оценке господина Небольсина, для того чтобы ЕАГ смогла произвести 4 млн дал сидра, ей потребовалось бы 6,5 тыс. тонн концентрата, что эквивалентно 30–40% всей ввозимой в Россию такой продукции.

Вице-президент по маркетингу «Пивоварен Бочкарев» Мария Мухина объясняет рост производства сидра тем, что он перестал быть чисто сезонным напитком. Этот напиток все чаще воспринимается как более легкая фруктовая альтернатива вину. Согласно данным «Пивоварен Бочкарев», пики спроса на сидр приходятся на декабрь и март, что характеризует его как доступную альтернативу игристым винам в праздничный период. По словам госпожи Мухиной, основную аудиторию такой продукции сейчас составляют в женщины, которые выбирают напитки брожения с менее выраженной горечью, чем у пива. Только около трети объема потребления обеспечивают мужчины, оценивает эксперт.

