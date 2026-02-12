В Госдуме предложили изменить законодательство для предотвращения атак в школах

Депутаты начали готовить предложения по изменению законодательства для предотвращения нападений в учебных заведениях. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Планируем провести общественные слушания с участием наших и других профильных комитетов Госдумы, педагогов, психологов, силовых структур, родителей, СМИ, экспертов»,— сказала госпожа Лантратова «Ведомостям». Она добавила, что обсудила тему нападений в школах с главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым.

По мнению Яны Лантратовой, сейчас «система действует после совершения преступления, а проблему надо решать еще до». В Госдуме начали готовить документ с анализом действующего законодательства. Среди предложений — закрепить в законе понятие маркеров высокого риска и обязать ведомства их отслеживать.

11 февраля произошла стрельба в техникуме в Анапе. Погиб один человек, еще двое пострадали. За последний месяц нападения в учебных заведениях произошли в Уфе, Кодинске и Красноярске.