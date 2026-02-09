В проекте конституции Казахстана изменят формулировку о русском языке

Зампред Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов объявил об изменениях в проекте новой конституции, касающихся статуса русского языка, передает «РИА Новости».

Комиссия по конституционной реформе представила обновленный текст основного закона 31 января. Ранее в статье 9 проекта конституции указывалось, что русский язык официально используется в госорганизациях и органах местного самоуправления «наравне» с казахским. Теперь слово «наравне» заменили на «наряду», уточнил Бакыт Нурмуханов на десятом заседании конституционной комиссии.

По словам господина Нурмуханова, изменения носят редакционный и стилистический характер. Они были внесены при участии специалистов правительства, парламента, администрации президента, лингвистов и других экспертов для обеспечения единства терминологии и смысла текста.

Комиссия по конституционной реформе была создана указом президента Касыма-Жомарта Токаева 21 января. Она регулярно проводит заседания и занимается тщательным анализом предложений по реформированию парламента и подготовке изменений в основной закон. За время работы члены комиссии рассмотрели поправки, затрагивающие все разделы и 77 статей конституции — это около 84% всего текста.