Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Студенческий налет

В Анапе учащийся техникума убил одного и ранил двух человек

В результате вооруженного нападения на техникум в Анапе 11 февраля один человек убит и двое ранены. Налетчиком оказался студент этого же учебного учреждения, его мотивы выясняет следствие.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Фото: Стрингер / РИА Новости

Первые сообщения о чрезвычайном происшествии в Анапе появились в интернете около 13:40. «Люди бегут по улице, выстрелы, крики»,— написал один из очевидцев. К зданию техникума в прибрежной части Анапы начали подъезжать кареты скорой и полицейские автомобили, проезд к техникуму перекрыли. «Внимание, тревога, вооруженное нападение!» — зазвучало из громкоговорителей.

Как выяснилось позже, в момент ЧП в техникуме шли занятия, после первых звуков выстрелов учащиеся закрылись в кабинетах.

Под звуки сирен из центральных дверей техникума вышел молодой человек, одетый во все черное, в том числе легкую рубашку поло с короткими рукавами, которая зимой казалась неуместной.

Через плечо у него был переброшен патронташ с отливающими золотом боеприпасами. Парень поднял руки и начал прогуливаться вдоль входа в здание. Он казался совершенно спокойным. Буквально через считаные секунды к молодому человеку сзади подбежали двое росгвардейцев, сбили его с ног, надели наручники, подняли и отвели в машину.

Подробности происшествия в техникуме стали известны вскоре после задержания злоумышленника. Представители полиции сообщили, что стрельбу из неустановленного оружия в холле учебного учреждения открыл обучающийся в нем студент.

Нападения в российских школах за десять лет

Читать далее

При нападении погиб охранник, еще два человека получили ранения. По предварительным данным, их состояние оценивается как средней тяжести. «Охранник первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего,— написал в своем Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.— На данный момент на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших. При необходимости оперативно доставим в краевые медучреждения».

Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы. Главное

Читать далее

Глава региона назвал преступление «чудовищным» и выразил благодарность силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые среагировали оперативно и не допустили еще более серьезных последствий.

Мэр Анапы Светлана Маслова пообещала, что пострадавшим будет оказана психологическая, медицинская и социальная помощь. Для студентов техникума, их родителей и преподавателей организован мобильный психологический центр.

В социальных сетях распространяется информация о том, что нападавший использовал охотничье оружие, принадлежавшее его родственнику.

Официальных данных о причинах нападения нет. По данным местных пабликов, студент техникума якобы конфликтовал с руководством учебного заведения из-за своей неуспеваемости.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в связи со стрельбой в учебном учреждении Анапы. На место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления и сотрудники прокуратуры. Надзорные органы проводят проверку для установления причин и условий, способствовавших совершению студентом преступления. Также будет дана оценка соблюдению в учебном заведении антитеррористического законодательства.

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Нападение на техникум в Анапе

Предыдущая фотография
Первые сообщения о стрельбе в техникуме появились в пабликах в 13:50. Очевидцы сообщали, что территория вокруг АИТ перекрыта, на месте находятся сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб

Первые сообщения о стрельбе в техникуме появились в пабликах в 13:50. Очевидцы сообщали, что территория вокруг АИТ перекрыта, на месте находятся сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб

Фото: t.me / sbmaslova

Спустя час региональное управление МВД прокомментировало случившееся

Спустя час региональное управление МВД прокомментировало случившееся

Фото: соцсети

По данным полиции, студент техникума открыл стрельбу из «неустановленного оружия» в холле учебного заведения

По данным полиции, студент техникума открыл стрельбу из «неустановленного оружия» в холле учебного заведения

Фото: соцсети

Злоумышленник был задержан на месте

Злоумышленник был задержан на месте

Фото: соцсети

По неофициальной информации, стрелку 17 лет

По неофициальной информации, стрелку 17 лет

Фото: соцсети

В результате нападения погиб охранник техникума. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибший первым принял на себя удар, он оперативно отреагировал и вызвал правоохранительные органы, помешав стрелку зайти дальше в техникум

В результате нападения погиб охранник техникума. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибший первым принял на себя удар, он оперативно отреагировал и вызвал правоохранительные органы, помешав стрелку зайти дальше в техникум

Фото: соцсети

Еще два человека — сотрудница и студент техникума – ранены. Они находятся в больнице

Еще два человека — сотрудница и студент техникума – ранены. Они находятся в больнице

Фото: «Ъ-Кубань» / соцсети

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего устанавливаются

Обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего устанавливаются

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

На место происшествия выехала наиболее опытная группа следователей и криминалистов регионального управления СКР

На место происшествия выехала наиболее опытная группа следователей и криминалистов регионального управления СКР

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По факту нападения на техникум СУ СКР по краю возбудил уголовное дело (статья пока не называется)

По факту нападения на техникум СУ СКР по краю возбудил уголовное дело (статья пока не называется)

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По словам главы Анапы Светланы Масловой, семье погибшего охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь

По словам главы Анапы Светланы Масловой, семье погибшего охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь

Фото: t.me / sbmaslova

Для студентов, их родителей и преподавателей техникума власти Анапы организовали работу мобильного психологического центра. Также организуют горячую линию с психологами

Для студентов, их родителей и преподавателей техникума власти Анапы организовали работу мобильного психологического центра. Также организуют горячую линию с психологами

Фото: t.me / sbmaslova

Следующая фотография
1 / 13

Первые сообщения о стрельбе в техникуме появились в пабликах в 13:50. Очевидцы сообщали, что территория вокруг АИТ перекрыта, на месте находятся сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб

Фото: t.me / sbmaslova

Спустя час региональное управление МВД прокомментировало случившееся

Фото: соцсети

По данным полиции, студент техникума открыл стрельбу из «неустановленного оружия» в холле учебного заведения

Фото: соцсети

Злоумышленник был задержан на месте

Фото: соцсети

По неофициальной информации, стрелку 17 лет

Фото: соцсети

В результате нападения погиб охранник техникума. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибший первым принял на себя удар, он оперативно отреагировал и вызвал правоохранительные органы, помешав стрелку зайти дальше в техникум

Фото: соцсети

Еще два человека — сотрудница и студент техникума – ранены. Они находятся в больнице

Фото: «Ъ-Кубань» / соцсети

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего устанавливаются

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

На место происшествия выехала наиболее опытная группа следователей и криминалистов регионального управления СКР

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По факту нападения на техникум СУ СКР по краю возбудил уголовное дело (статья пока не называется)

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По словам главы Анапы Светланы Масловой, семье погибшего охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь

Фото: t.me / sbmaslova

Для студентов, их родителей и преподавателей техникума власти Анапы организовали работу мобильного психологического центра. Также организуют горячую линию с психологами

Фото: t.me / sbmaslova

Смотреть

Новости компаний Все