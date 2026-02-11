Студенческий налет

В результате вооруженного нападения на техникум в Анапе 11 февраля один человек убит и двое ранены. Налетчиком оказался студент этого же учебного учреждения, его мотивы выясняет следствие.

Первые сообщения о чрезвычайном происшествии в Анапе появились в интернете около 13:40. «Люди бегут по улице, выстрелы, крики»,— написал один из очевидцев. К зданию техникума в прибрежной части Анапы начали подъезжать кареты скорой и полицейские автомобили, проезд к техникуму перекрыли. «Внимание, тревога, вооруженное нападение!» — зазвучало из громкоговорителей.

Как выяснилось позже, в момент ЧП в техникуме шли занятия, после первых звуков выстрелов учащиеся закрылись в кабинетах.

Под звуки сирен из центральных дверей техникума вышел молодой человек, одетый во все черное, в том числе легкую рубашку поло с короткими рукавами, которая зимой казалась неуместной.

Через плечо у него был переброшен патронташ с отливающими золотом боеприпасами. Парень поднял руки и начал прогуливаться вдоль входа в здание. Он казался совершенно спокойным. Буквально через считаные секунды к молодому человеку сзади подбежали двое росгвардейцев, сбили его с ног, надели наручники, подняли и отвели в машину.

Подробности происшествия в техникуме стали известны вскоре после задержания злоумышленника. Представители полиции сообщили, что стрельбу из неустановленного оружия в холле учебного учреждения открыл обучающийся в нем студент.

При нападении погиб охранник, еще два человека получили ранения. По предварительным данным, их состояние оценивается как средней тяжести. «Охранник первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего,— написал в своем Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.— На данный момент на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших. При необходимости оперативно доставим в краевые медучреждения».

Глава региона назвал преступление «чудовищным» и выразил благодарность силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые среагировали оперативно и не допустили еще более серьезных последствий.

Мэр Анапы Светлана Маслова пообещала, что пострадавшим будет оказана психологическая, медицинская и социальная помощь. Для студентов техникума, их родителей и преподавателей организован мобильный психологический центр.

В социальных сетях распространяется информация о том, что нападавший использовал охотничье оружие, принадлежавшее его родственнику.

Официальных данных о причинах нападения нет. По данным местных пабликов, студент техникума якобы конфликтовал с руководством учебного заведения из-за своей неуспеваемости.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в связи со стрельбой в учебном учреждении Анапы. На место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления и сотрудники прокуратуры. Надзорные органы проводят проверку для установления причин и условий, способствовавших совершению студентом преступления. Также будет дана оценка соблюдению в учебном заведении антитеррористического законодательства.

