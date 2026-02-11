Партия надвое сказала

«Единая Россия» впервые разделит свою программу на два блока. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с членами экспертной группы, которая будет работать над этим документом. Первый блок будет посвящен партийной идеологии, а во втором единороссы соберут конкретные задачи, которые они ставят перед собой накануне сентябрьских выборов в Госдуму.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

В первый, «долгосрочный» блок новой программы войдут «идеологии, идеологемы и ценности, которых придерживается партия и которые не могут меняться от выборов к выборам», рассказал Дмитрий Медведев. «Это нужно сделать, тем более что наши конкуренты всегда имеют документы, где прокламируют свои наполеоновские планы,— пояснил политик.— Мы будем относиться к этому осторожно».

Прежде всего в первом программном блоке «Единая Россия» должна показать, «куда идет страна, во имя чего мы развиваем ее, для чего Россия сейчас защищает себя, своих людей», отметил господин Медведев, подчеркнув, что это «нетленные вещи».

Рамку «большой программы» партия представит на съезде в июне, пообещал ее председатель.

Партийный документ, который «сейчас официально считается программным», был принят еще в 2001 году, напомнил Дмитрий Медведев, и с тех пор страна «очень сильно изменилась». Напомним, что 1 декабря 2001-го, когда эта программа одобрялась на съезде, партия еще называлась «Единство и Отечество — Единая Россия». А среди приоритетов в документе были обозначены, например, «сильная президентская власть», «контроль общества над властью», «формирование действенных механизмов защиты прав и свобод» и «содействие четкому разграничению экономических, социальных и налоговых полномочий центра и регионов».

Задачи, которые «носят переходящий характер» и «должны быть решены в течение программного срока», партия сосредоточит во второй части программы, продолжил господин Медведев. Таких целей, по его словам, у единороссов много, поскольку перед страной стоит масса вызовов, от демографии до экономики. Эту часть программы — с конкретными цифрами и задачами, рассчитанными на пятилетку,— партия одобрит на втором этапе съезда в августе.

Первые публичные предложения к новой «народной программе», разделенные по тематическим блокам, внесли приглашенные на встречу эксперты. В состав совета среди прочих вошли Герой России Владимир Сайбель, президент РСПП Александр Шохин, олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, актер и режиссер Владимир Машков, журналист, Герой России Евгений Поддубный, президент ассоциации онкологов России, академик РАН Андрей Каприн и другие.

По словам Дмитрия Медведева, работу над подготовкой конкретных положений краткосрочной программы «невозможно провести кулуарно».

Документ должен стать «результатом обратной связи», подчеркнул он, поэтому в партии «подробно проанализируют» предложения от граждан, поступающие в «Единую Россию», органы власти и к президенту. Наиболее массовые предложения, в которых «проявляются существующие проблемы», в партии взвесят и, «если есть возможности для их решения», включат в предвыборный документ, пообещал господин Медведев. «Это будет по-честному, это и составляет суть “народной программы”»,— подытожил политик.

Григорий Лейба