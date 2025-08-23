Главные новости за 18 – 23 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Арбитражный суд Москвы взыскал с московского ООО «Стройресурс» 543,1 млн руб. за неисполненные обязательства по контракту на реконструкцию Пензенского государственного цирка. Истец Росгосцирк доказал, что подрядчик значительно уклонился от технического задания и неоднократно нарушал сроки работ. Компания же заявила встречный иск на 359,6 млн руб. за якобы выполненные работы, но получила отказ в удовлетворении этого требования.

Пензенский заксоб досрочно прекратил полномочия осужденного депутата Сергея Ванюшина.

Россия и Азербайджан в Астрахани подписали протокол о сотрудничестве.

В Саратове главный инженер «СГЭТ» взят под стражу из-за «скоростного трамвая». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями: он не обеспечил должный контроль и приемку проектно-сметной документации для реконструкции трамвайных маршрутов № 3, 6, 8 и 9.

В Пензе благотворительный фонд «Гражданский Союз» (признан иноагентом) оштрафован за нарушение правил для иноагентов. Поводом стало несвоевременное представление отчетности, предусмотренной законодательством для иностранных агентов.

В Саратове будут судить индивидуального предпринимателя за взятку экс-главе комитета по ЖКХ Наталии Даниленко. Фигурантом дела является ИП Лев Бударин, занимающийся ремонтом и обслуживанием многоквартирных домов.

С 22 августа на должность первого зампреда правительства Пензенской области назначен Олег Ягов. Также в ходе утреннего заседания регионального правительства губернатор Олег Мельниченко рассказал еще о нескольких назначениях.

Бывший директор МУП «Энгельс-Водоканал» Владимир Попеко предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2018 году его бездействие привело к упущению предприятием более 46 млн руб. на обновление систем водоснабжения и водоотведения. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. По данным «Ъ», вину фигурант не признает. К господину Попеко предъявляли и другие обвинения, но дела прекратили за отсутствием состава преступления.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление, утверждающее перечень самых востребованных и перспективных для экономики региона профессий. В окончательный список вошли 55 профессий.

Саратовская область неэффективно использовала казначейские кредиты. Регион предпочитал брать рыночные заимствования, такие как банковские кредиты и государственные ценные бумаги.

Срок за фейки о ВС для иноагента-правозащитника Сергея Лукашевского устоял в кассации. Лукашевский (иноагент) в соцсетях распространил противоречащие официальной позиции Минобороны России сведения о ходе СВО, причем сделал это из политических мотивом.

Прокуратура Саратовской области инициировала уголовное дело против московского подрядчика ООО «СП Транстоннельстрой», связанного со структурами мэрии Москвы. В Саратове юридическое лицо уже два года реконструирует пути на трёх трамвайных маршрутах, по двум из которых движение уже восстановлено. Возбуждены дела о мошенничестве и нецелевом использовании бюджетных средств на сумму свыше 21 млн руб. В прокуратуре также напомнили о предыдущих уголовных делах, связанных с реконструкцией трамвайных путей в Саратове, и указали на ответственность региональных властей.

Бывший глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов пропал без вести в зоне специальной военной операции (СВО).

Суд обязал Саратовскую область сохранить Мариинскую женскую гимназию на ул. Мичурина.

Ахтубинский районный суд рассмотрит уголовное дело экс-чиновницы и саратовского индивидуального предпринимателя, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Преступление совершено с октября 2023-го по апрель 2024 года. Прокуратура установила, что экс-начальница управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) администрации Ахтубинского муниципального района Инна Леонтьева и саратовский риэлтор Виктор Шиловский похитили 7 млн руб., выделенные для федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области».

Суд обязал власти отремонтировать «особняк Табакова» в Мирном переулке, 25.

Мэрия Саратова не смогла оспорить обязанность сохранить дом на ул. Григорьева, 45. Особняк начала XX века является объектом культурного наследия регионального значения и находится в неудовлетворительном состоянии. Суд установил, что администрация, являясь собственником, не исполняла возложенные на нее законом обязанности по сохранению памятника, что создавало угрозу его утраты.

Под Волгоградом суд изучит дело о мошенничестве с модульными домами на 117 млн руб. Уголовные дела заведены в отношении фактического руководителя ООО «Дегустаторстрой» Алексея Хана и директора ГАУ ДО ВО «СШ «Юный ястреб им. Героя Советского Союза А.М. Числова» Сергея Шатковского.

Астраханское следственное управление СК России проверит, как подконтрольное группе компаний RES Development ООО «СЗ РЭС — Бабефа» строит новый жилой комплекс Prime Tower на ул. Бабефа, 8а, в Кировском районе облцентра. Глава ведомства Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщение местного жителя о том, что два 25-этажных дома возводятся на берегу Волги незаконно. Астраханец утверждает, что из-за строительных работ разрушаются соседние здания, в том числе сданный восемь лет назад ЖК «Паруса».

Мэрия Саратова проведет конкурс на торговлю в Горпарке и снесет колесо обозрения. Власти утверждают, что все объекты, включая колесо обозрения «Русские узоры», были установлены незаконно, и дают владельцам пять дней на добровольный демонтаж, угрожая в противном случае принудительным сносом в течение 90 дней.

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против бывшей и.о. главного врача городской больницы ЗАТО Знаменск Ирины Пушкаревой. Ее подозревают в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру.

В Астраханской области к 2033 году построят новый завод по переработке люцерны за 6,6 млрд руб. Инвестором выступит ООО «Альберсим-Альфа», подконтрольное московским акционерным обществам.

Суд в Саратове оставил в силе взыскание 1 млрд руб. с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его супруги Элады Нагорной. Суд установил, что Сорокин, будучи главой города, скрывал свои связи с коммерческими структурами через подставных лиц, в частности через свою жену Эладу Нагорную. Хотя формально он переоформил доли в строительных компаниях, он продолжал фактически управлять этими организациями, что нарушало антикоррупционные нормы и создавало конфликт интересов.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение о внедрении Стандарта развития креативных индустрий. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, обмен успешными практиками и формирование благоприятных условий для предпринимателей креативной сферы.

Суд в Саратове дал балаковцу два года работ за публикации семилетней давности. Первое правонарушение было совершено 10 августа 2014 года, когда фигурант разместил на своей личной странице в социальной сети фотографию российского флага с нецензурными оскорблениями.

В Волгограде создана рабочая группа для развития транспортной инфраструктуры.

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении владельца элитного коттеджного поселка «Волжский прайд» Михаила Гуцуляка. В январе 2025 года обвиняемый из корыстных побуждений воспрепятствовал проезду через центральные ворота 16 жителям поселка, отказавшимся от заключения новых договоров на оказание коммунальных услуг на невыгодных условиях. Дело направлено в суд.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал создание межрегионального рехаба для ветеранов СВО. Также господин Володин пообещал личную поддержку развитию саратовского артиллерийского училища.

Правительство Саратовской области больше не будет согласовывать нормативы потерь полезных ископаемых.

Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове.

В Саратове на расселение многоквартирных домов, находящихся под угрозой обрушения, выделят 10 млн руб.

В Саратове три учреждения образования решено передать в областную собственность. Речь идет о гимназии № 89 Ленинского района Саратова, гимназии № 4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова и лицее математики и информатики Кировского района Саратова.

В Саратовской области Хвалынский водоканал передадут «Облводоресурсу».

Саратовский мининвест хочет создать реестр креативных индустрий. Ведомство планирует получить право устанавливать критерии для признания предпринимателей субъектами креативных индустрий.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет проиграл властям областного центра спор по поводу памятника писателю Александру Серафимовичу, который стоит перед входом в вуз. Представители университета в Арбитражном суде региона требовали, чтобы мэрия Волгограда, администрация Центрального района и департамент муниципального имущества прекратили незаконное использование части земельного участка, поскольку, как утверждает истец, бюст, внесенный в реестр объектов культурного наследия, является бесхозным.

В Пензе возбудили дело о распространении вредоносной компьютерной программы.

В Красноармейском районе Саратовской области планируется ликвидировать судебный участок № 3. Его хотят упразднить для оптимизации нагрузки и повышения эффективности работы мировых судей.

Суд не стал взыскивать 22 млн руб. за строительство магазина вместо ФОКа в Волгограде. Суд указал, что подрядчик ООО «Рента Вектор» выполнил обязательства: построил и ввел в эксплуатацию ФОК в срок действия договора аренды. Последующие действия собственника и изменение функционала объекта суд не признал основанием для взыскания убытков с ответчика.

Комиссия отобрала кандидатов на пост главы Базарно-Карабулакского района Саратовской области.

Саратовская больница предлагает 3,1 млн руб. за 10 электрических кроватей.

