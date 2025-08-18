Комиссия отобрала кандидатов на пост главы Базарно-Карабулакского района

Конкурсная комиссия в рамках прошедшего заседания отобрала кандидатов на должность руководителя Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований.

На рассмотрение Собрания Базарно-Карабулакского района вынесли кандидатуры Артема Курочкина и Алексея Ганина. Участниками заседания стали и.о. министра по делам территориальных образований региона Александр Милованов, депутаты облдумы Роман Чуйченко и Вадим Рогожин.

Кого из числа представленных кандидатур изберут руководителем Базарно-Карабулакского района, станет известно по итогам следующего заседания Собрания.

Павел Фролов