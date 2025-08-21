«Транстоннельстрой» сошел с трамвая

Прокуратура Саратовской области инициировала уголовное дело против московского подрядчика ООО «СП Транстоннельстрой», связанного со структурами мэрии Москвы. В Саратове юридическое лицо уже два года реконструирует пути на трёх трамвайных маршрутах, по двум из которых движение уже восстановлено. Возбуждены дела о мошенничестве и нецелевом использовании бюджетных средств на сумму свыше 21 млн руб. В прокуратуре также напомнили о предыдущих уголовных делах, связанных с реконструкцией трамвайных путей в Саратове, и указали на ответственность региональных властей. В «Транстоннельстрое» не смогли прокомментировать возбуждение уголовного дела.

Фото: Владимир Барсуков К реконструкции трамвайных путей на маршруте № 3 «Транстоннельстрой» приступил в этом году и к лету закончил демонтаж старых рельс

Прокуратура Саратовской области обнародовала результаты проверки реализации масштабного проекта «Реконструкция трамвайной сети в МО „Город Саратов“», указав на системные нарушения и факты саботажа. Как заявил прокурор области Сергей Филипенко, проект, направленный на модернизацию транспортной инфраструктуры города, стал примером вопиющей безответственности и злоупотреблений со стороны подрядных и проектных организаций.

В ходе проверки было установлено, что подрядчик ООО «СП „Транстоннельстрой“» израсходовал более 1 млн руб. авансового платежа на материалы, не предусмотренные проектной документацией. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, в марте 2025 года было возбуждено уголовное дело по факту приобретения подрядчиком спецтехники стоимостью более 20 млн руб., не относящейся к проекту, что квалифицировано как причинение имущественного ущерба путем обмана (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

В надзорном органе напомнили, что к уголовной ответственности привлекаются должностные лица заказчика работ по реконструкции трамвая МУПП «СГЭТ», а также автора проекта ремонта на маршруте №9 — ООО «СЗИК» из Петербурга. Последние якобы внесли изменения в проект, причинив ущерб свыше 25 млн руб. Их действия квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства области Павла Мигачева, который скрывал системные ошибки в проектной документации, что привело к удорожанию проекта и срыву сроков его реализации.

Прокурор Сергей Филипенко подчеркнул, что выявленные нарушения свидетельствуют о фиктивном контроле со стороны региональных структур, которые годами игнорировали представления и предостережения прокуратуры. «Фактически только прокурорский надзор заставляет участников проекта работать и выводит на чистую воду схемы хищений и злоупотреблений»,— отметил он. По поручению прокурора Филипенко надзорное ведомство подготовило информацию для губернатора области Романа Бусаргина о реальной обстановке и систематических нарушениях при реализации проекта.

Реализация проекта «Скоростной трамвай» началась в 2023 году с закрытия нескольких ключевых маршрутов, включая №4, №6, №8 и №9. Общая стоимость проекта оценивается в 17,341 млрд руб., из которых 11,4 млрд уже выделены из федерального и областного бюджетов, а также средств госкорпорации ВЭБ.РФ.

Маршрут №3, соединяющий центр города с отдаленными районами и обеспечивающий перевозку до 30 тыс. пассажиров в сутки, был закрыт на ремонт в марте 2025 года. Протяженность путей составляет около 10,7 км, а стоимость работ оценивается в 6,53 млрд руб. Подрядчиком выступает ООО «СП „Транстоннельстрой“», которое также реконструирует маршруты №6 (1,34 млрд руб.) и №8 (2,2 млрд) в Саратове — этим летом по закрытым почти два года путям вновь пустили трамваи. Несмотря на критику губернатора Романа Бусаргина относительно недостаточного числа рабочих, сроки сдачи объекта пока не переносились.

ООО «СП Транстоннельстрой» — московская компания, основанная в 2013 году и специализирующаяся на строительстве дорог и автомагистралей. Учредителями являются АО «Мосинжпроект» (96,08%) и ООО «МИП-Актив» (3,92%), при этом «Мосинжпроект» полностью принадлежит мэрии Москвы и входит в перечень системообразующих организаций России. В 2024 году выручка составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.

В «Транстоннельстрое» по указанным на сайте реконструкции телефонам не смогли предоставить «Ъ» комментарий об уголовном деле.

Никита Маркелов