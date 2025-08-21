Переселение вышло за границы бюджета

Ахтубинский районный суд рассмотрит уголовное дело экс-чиновницы и саратовского индивидуального предпринимателя, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. По данным городской прокуратуры, с октября 2023-го по апрель 2024 года сотрудница администрации Ахтубинского муниципального района и агент по недвижимости похитили более 7 млн руб. при покупке квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Ведомство также подало иск о возмещении ущерба бюджету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Ахтубинского района заключила четыре контракта на общую сумму 12 млн руб. с ИП Виктором Шиловским

Ахтубинская городская прокуратура направила в суд дело о мошенничестве на сумму более 7 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинительные заключения утверждены в отношении должностного лица муниципального образования и индивидуального предпринимателя. По данным Ахтубинского районного суда Астраханской области, речь идет об экс-начальнице управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) муниципального района Инне Леонтьевой и саратовском риэлторе Викторе Шиловском.

С июня 2020-го по январь 2021 года Инна Леонтьева исполняла обязанности начальника отдела имущественных отношений мэрии Ахтубинска. В конце декабря 2021 года она перешла на должность руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Ахтубинского района. Осенью 2022 года городская прокуратура направила в мировой суд административный иск в отношении госпожи Леонтьевой в связи с тем, что она не предоставила ведомству запрашиваемую в рамках надзора за исполнением земельного законодательства информацию. Помимо того что чиновница нарушила сроки ответа, она проигнорировала вопрос о задолженностях по договорам аренды (детали в акте суда не указаны). На заседание Инна Леонтьева не явилась, и в декабре 2022 года суд признал ее виновной и назначил штраф 2 тыс. руб.

ИП Виктор Шиловский впервые зарегистрировался в Саратовской области в июне 2009 года. Основным видом деятельности предприниматель тогда указал техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В феврале 2012 года статус ИП был ликвидирован. С июня 2015-го по январь 2018 года господин Шиловский учреждал ООО «Мирный», которое специализировалось на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания прекратила существование в январе 2018 года. В период руководства организацией, в марте 2017-го, Виктор Шиловский снова открыл ИП. На этот раз предприниматель стал предоставлять услуги агента по недвижимости. С марта 2017 года по декабрь 2024-го господин Шиловский участвовал в роли поставщика в 330 государственных закупках на общую сумму 513,3 млн руб.

Преступление, как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, совершено с октября 2023-го по апрель 2024 года. Ведомство установило, что обвиняемые похитили деньги, выделенные для федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области».

Согласно информации портала «ЕИС Закупки», в указанный период администрация Ахтубинского района заключила четыре контракта на общую сумму 12 млн руб. с ИП Виктором Шиловским на приобретение в муниципальную собственность квартир на вторичном рынке жилья. В требованиях к закупке уточнялось, что недвижимость должна располагаться на территории муниципального образования, в том числе три жилых помещения требуется купить в поселке Нижний Баскунчак. Запрашиваемая площадь квартир — от 44,9 до 54,3 кв. м. Цены за жилье варьировались от 2,66 млн руб. до 3,2 млн руб.

Квартиры предназначались для граждан, чьи дома были признаны аварийными с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года.

В мае этого года Telegram-канал «Астрахань. Север» со ссылкой на близкий к властям источник сообщал, что чиновницу Инну Леонтьеву задержали в апреле в связи с покупкой жилья для переселения из аварийного фонда по завышенной стоимости. Релизы по этому поводу ни прокуратура, ни региональное СУ СКР ранее не публиковали.

В рамках уголовного дела надзорное ведомство также подало иск о возмещении ущерба бюджету в солидарном порядке. Первое слушание назначено на 2 сентября. С защитой подсудимых связаться не удалось.

Нина Шевченко