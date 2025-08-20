Суд в Саратове дал балаковцу два года работ за публикации семилетней давности

Саратовский областной суд вынес обвинительный приговор жителю города Балаково Максиму Данченко, признав его виновным в надругательстве над государственным флагом России и реабилитации нацизма. Мужчина приговорен к 2 годам и 2 месяцам принудительных работ с удержанием 10% доходов в государственный бюджет, а также лишен права администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.

Согласно материалам дела, первое правонарушение было совершено 10 августа 2014 года, когда Данченко разместил на своей личной странице в социальной сети фотографию российского флага с нецензурными оскорблениями. Второй инцидент произошел 7 мая 2018 года — под фотографией детей в военной форме на Красной площади он разместил текст, адресованный Адольфу Гитлеру, содержащий негативные высказывания о Дне Победы и несогласие с итогами Великой Отечественной войны.

Пресс-служба суда подчеркивает, что эти действия противоречат общепринятым в российском обществе ценностям почитания исторической памяти и уважения к государственной символике. Оба материала оставались на странице подсудимого до 5 июня прошлого года, когда были удалены в ходе оперативных мероприятий полиции. Несмотря на то, что Данченко не признал вину и утверждал, что не знает о происхождении публикаций, суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Никита Маркелов