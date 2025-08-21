Срок за фейки о ВС для иноагента-правозащитника Лукашевского устоял в кассации

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменения приговор бывшему исполнительному директору Сахаровского центра (Минюст РФ признал организацию иноагентом 25.12.2014) Сергею Лукашевскому (иноагенту). Последнего Московский райсуд Нижнего Новгорода заочно осудил на восемь лет колонии общего режима за распространение «заведомо ложной информации» о действиях Вооруженных сил РФ на Украине (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Сергей Лукашевский (иноагент) в соцсетях распространил противоречащие официальной позиции Минобороны России сведения о ходе СВО, причем сделал это из политических мотивом, установил суд.

Защита Лукашевского (иноагента) настаивала на отсутствии состава преступления, утверждая, что его публикации являлись личным мнением, сформированным на основе анализа международных источников, включая официальные отчеты ООН. Адвокаты подчеркивали, что уголовное преследование нарушает право на свободу выражения мнения, гарантированное Конституцией РФ и международными нормами. Однако суд отклонил эти доводы, указав, что Сергей Лукашевский (иноагент) осужден не за мнение, а за подрыв национальной безопасности и общественного порядка, что квалифицируется согласно УК РФ.

Сергея Лукашевского (иноагента) осудили заочно, так как он покинул Россию в 2022 году и объявлен в международный розыск. Защита ранее сообщала, что будет обжаловать приговор вплоть до Верховного суда РФ и международных инстанций.

Сахаровский центр был признан юрлицом-иноагентом в 2014 году, а в 2023 году ликвидирован по решению Мосгорсуда. Как руководитель организации, Сергей Лукашевский попал в список иноагентов-физлиц, как только его начал вести Минюст РФ. Правозащитник ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах.

