Губернатор утвердил список самых востребованных профессий в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление, утверждающее перечень самых востребованных и перспективных для экономики региона профессий. Подготовку кадров по этим направлениям будут осуществлять средне-специальные учебные заведения.

В окончательный список вошли 55 профессий. При формировании перечня власти провели анализ текущей ситуации на рынке труда, а также учли прогнозы его развития на перспективу. Среди утвержденных специальностей — специалисты из самых разных сфер: от агрономов, бухгалтеров и авиационных техников до программистов, специалистов по информационной безопасности и индустрии красоты.

Роман Бусаргин отметил, что модернизация системы среднего профессионального образования в регионе ведется планомерно и уже не первый год. Губернатор подчеркнул, что сегодня все больше школьников выбирают рабочие профессии — такой путь после окончания школы выбирают 63% выпускников. Задачей является подготовка специалистов, которые будут гарантированно востребованы на рынке труда именно по своим направлениям, отметил глава региона. Для этого и необходим топ востребованных специальностей, который служит ориентиром для создания новых образовательных программ. Параллельно с этим в области продолжается укрепление материально-технической базы колледжей и техникумов, чтобы обеспечить студетов возможность обучения по самым современным стандартам.

Никита Маркелов