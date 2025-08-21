Под Волгоградом суд изучит дело о мошенничестве с модульными домами на 117 млн

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при строительстве модульных домов на сумму более 117 млн руб. (ч. 4 ст.159 УК РФ) в отношении фактического руководителя ООО «Дегустаторстрой» Алексея Хана и директора ГАУ ДО ВО «СШ «Юный ястреб им. Героя Советского Союза А.М. Числова» Сергея Шатковского. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как показало расследование, в сентябре позапрошлого года ГАУ ДО ВО «СШ «Юный ястреб им. Героя Советского Союза А.М. Числова» заключило с ООО «Дегустаторстрой» договор, предусматривавший поставку четырех быстровозводимых модульных домов. Заказчик в полном объеме оплатил работы в сумме свыше 203 млн руб. При этом исполнитель осуществил поставку и монтаж конструкций, которые не соответствуют условиям контракта, стоимостью 85,8 млн руб. Бюджетными денежными средствами в размере более 117,3 млн руб. фигуранты распорядились по своему усмотрению.

В апреле прошлого года Алексей Хан и Сергей Шатковский заключили договор на ограждение забором территории участка ГАУ ДО ВО «СШ «Юный ястреб им. Героя Советского Союза А.М. Числова» за 1,5 млн руб. Договор был оплачен, работы не выполнили, но при этом приняли. Украденными деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению. Руководитель ООО «Дегустаторстрой» потратил свыше 15 млн руб. похищенных средств на покупку экскаватора-погрузчика иностранного производства.

Фигуранты не признали свою вину. Алексея Хана также обвиняют в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. До вынесения судом решения фигуранты будут находиться под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Также суд рассмотрит иск прокуратуры о взыскании с них причиненного преступными действиями ущерба.

Павел Фролов