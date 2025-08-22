В Саратове главный инженер «СГЭТ» взят под стражу из-за «скоростного трамвая»

В Саратове главный инженер муниципального предприятия «Саратовгорэлектротранс» (МУПП «СГЭТ») заключен под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Мера пресечения в виде содержания под стражей действует до 21 октября 2025 года включительно. Решение было принято судом при поддержке региональной прокуратуры.

По данным следствия, в период с мая 2022 года по декабрь 2024 года главный инженер, занимая должность муниципального служащего, не обеспечил должный контроль и приемку проектно-сметной документации для реконструкции трамвайных маршрутов № 3, 6, 8 и 9. Это привело к дополнительным расходам, повторным изысканиям и корректировкам документации, что значительно увеличило сроки и стоимость работ.

В результате этих нарушений город и его жители понесли существенный ущерб. Жители Саратова на длительное время лишились одного из основных видов общественного транспорта, что негативно сказалось на транспортной инфраструктуре города.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Он охарактеризовал ситуацию с реконструкцией трамвайной сети как пример системных нарушений и фиктивного контроля со стороны региональных структур.

Это дело является частью более широкого скандала, связанного с реконструкцией трамвайных сетей в Саратове. Ранее были возбуждены уголовные дела против подрядчика ООО «СП „Транстоннельстрой“», который обвиняется в мошенничестве и использовании материалов, не предусмотренных проектной документацией. Также к ответственности привлечены должностные лица других организаций, включая бывшего заместителя председателя правительства региона Павла Мигачева, который скрывал ошибки в проектной документации. Прокурор области Сергей Филипенко поручил подготовить подробный доклад о нарушениях при реализации проекта для губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Никита Маркелов