Володин пообещал личную поддержку развитию саратовского артиллерийского училища

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратов посетил недавно возрожденное высшее артиллерийское командное училище. Встретившись с преподавательским составом, спикер Госдумы обсудил перспективы развития учебного заведения и заверил в своем личном содействии его дальнейшему укреплению.

Саратовское высшее артиллерийское командное училище (СВАКУ), открытое в прошлом году при непосредственном содействии Вячеслава Володина, готовит будущих офицеров-артиллеристов. Во время визита политик осмотрел аудитории и обсудил с руководством и педагогами планы по развитию учебных программ, инфраструктуры и материально-технической базы вуза.

Особое внимание господин Володин уделил исторической преемственности учебного заведения. «Есть огромная история. Важно ее сохранить, защитить, потому что это танковое училище, затем ракетное, а сейчас артиллерийское. Это люди, командиры, многих которых нет. Погибли они за нашу страну», — отметил спикер.

Училище ведет свою историю с 1918 года. За время существования оно неоднократно меняло профиль и название — от пехотно-пулеметных курсов до танкового, ракетного и артиллерийского училища. В 1959 году учреждение стало называться «Саратовское Краснознаменное ордена Красной Звезды артиллерийское техническое училище имени А. И. Лизюкова», а с 1983 года — «Саратовское высшее командно-инженерное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Лизюкова».

После расформирования в 2003 году и последующего присоединения к Михайловской военной артиллерийской академии в качестве филиала, училище было восстановлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2024 года. Торжественное открытие состоялось 30 августа 2024 года, а первый набор составил 291 курсант.

Возрождение училища стало частью более широкой программы развития военного образования в регионе. Как ранее отмечал господин Володин, в перспективе рассматривается вопрос о воссоздании в области Суворовского училища, которое существовало в Саратове с 1944 по 1960 годы.

Никита Маркелов