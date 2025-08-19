В Пензе возбудили дело о распространении вредоносной компьютерной программы

Следственный отдел по Первомайскому району Пензы возбудил уголовное дело о распространении несовершеннолетним вредоносной компьютерной программы (ч. 1 ст. 273 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, с мая по октябрь прошлого года 17-летний молодой человек продал пользователям «Телеграма» вредоносную программу для подмены криптовалютных транзакций с целью последующего хищения криптовалюты. Он сделал это в своей квартире и использовал для продажи мобильный телефон и мессенджер.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты занимаются закреплением доказательственной базы.

Павел Фролов