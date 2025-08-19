В Саратовской области упразднят судебный участок в Красноармейском районе

В Красноармейском районе Саратовской области планируется ликвидировать судебный участок № 3. Соответствующая инициатива обсуждалась в областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

О необходимости перевода судебного участка из Красноармейского района в Гагаринский район Саратова рассказал заместитель председателя Саратовского областного суда Олег Бодров. Он сообщил, что данный законопроект предлагается областным судом для «оптимизации нагрузки и повышения эффективности работы мировых судей». В Красноармейском районе действуют три почти участка. Численность населения на один судебный участок составляет 13,4 тыс. человек, тогда как нормативная нагрузка должна быть не менее 20 тыс. человек. Население Гагаринского района (с учетом присоединения населенных пунктов Татищевского района) составляет более 25 тыс. человек.

«Сейчас это самая высокая нагрузка среди мировых судей»,— отметил господин Бодров. — «Поэтому предлагается судебный участок, находящийся в Красноармейском районе, перевести на территорию Гагаринского района, чтобы нагрузка у судей была равномерной».

Начиная с 2021 года и по настоящее время нагрузка на судей в Гагаринском районе выше среднеобластной. Упразднение судебного участка в Красноармейском районе и создание участка в Гагаринском районе позволит сделать нагрузку судей более сбалансированной.

После доклада у депутата Владимира Есипова (КПРФ) возник вопрос: если закон необходим для повышения эффективности работы мировых судей, то в чем проявляется их неэффективность и на каких участках работа наименее результативна?

Олег Бодров уточнил, что «эффективность [судей] везде [достаточная]», пояснив, что при чрезмерной нагрузке судья «физически не может тщательно проанализировать позиции сторон по рассматриваемому делу».

Депутатов интересовало, планируется ли с учетом высокой нагрузки в Гагаринском районе пересмотреть уже рассмотренные дела?

«Если сторона считает, что ее интересы нарушены, она имеет право обжаловать решение в вышестоящий суд. Поэтому, если вы полагаете, что судья принял неосмысленное решение, сторона может его обжаловать, и вышестоящий суд проверит его законность и обоснованность», — ответил Бодров.

Депутаты также поинтересовались, как ликвидация участка в Красноармейском районе повлияет на жителей: увеличатся ли сроки ожидания решений, придется ли им ездить в другие суды?

Господин Бодров заверил, что жизнь граждан не изменится: после закрытия одного из участков нагрузка будет соответствовать среднеобластным показателям, судьи смогут справляться со своими обязанностями и своевременно выдавать судебные документы.

Ранее судебные участки мировых судей уже упраздняли по аналогичным соображениям нагрузки в Пугачёвском, Ершовском и Вольском районах.

Большинством голосов депутаты поддержали вынесение этого законопроекта для принятия на заседании облдумы в первом и втором чтениях.

Татьяна Смирнова