В Пензе «Гражданский Союз» оштрафован за нарушение правил для иноагентов

В Пензе благотворительный фонд «Гражданский Союз» (организация — иноагент) оштрафован на 300 тыс. руб. Поводом стало несвоевременное представление отчетности, предусмотренной законодательством для иностранных агентов (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Пензы.

Фонд, признанный некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в 2019 году, нарушил требования части. Представители фонда в судебном заседании согласились с предъявленными нарушениями, признали вину и раскаялись, ходатайствуя о признании правонарушения малозначительным и замене штрафа на предупреждение.

Судья, оценив представленные доказательства, установил вину организации и квалифицировал ее действия по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. При назначении наказания были учтены характер правонарушения, имущественное и финансовое положение фонда, смягчающие обстоятельства в виде признания вины и раскаяния, а также отсутствие отягчающих факторов. Однако оснований для замены штрафа на предупреждение суд не нашел.

Решение суда по данному делу пока не вступило в законную силу. Фонд «Гражданский Союз» был включен в реестр иностранных агентов за получение иностранного финансирования в 2016–2018 годах на осуществление текущей деятельности, включая командировочные расходы сотрудников для участия в международных конференциях, что было расценено как политическая деятельность. Фонд среди прочего известен сбором средств для восстановления сгоревшего пензенского театра драмы в 2008 году и помощью пострадавшим от землетрясения в Японии в 2011 году.

