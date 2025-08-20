В Саратове на расселение аварийных домов выделят 10 млн руб

В Саратове на расселение многоквартирных домов, находящихся под угрозой обрушения, выделят 10 млн руб. Об этом на заседании облдумы рассказала министр финансов Ирина Бегинина.

Ирина Бегинина сообщила, что необходимо внести поправки в бюджет для решения неотложных вопросов. Средства решено направить на ремонт дворов, школ и детских садов в Саратове и районах области (536 млн руб.), модернизацию мемориального комплекса в парке Победы в Саратове (21 млн руб.), лекарства для льготников (300 млн), на модернизацию коммунальной инфраструктуры (191,8 млн руб.), а также на выплаты для молодых специалистов, оснащение и обновление учебных заведений, их антитеррористическую защищенность.

Расходы бюджета увеличиваются на 1 млрд руб. Из них 894 млн руб. — это банковские заимствования. Депутаты, заслушав доклад, обратили внимание на сумму в 10 млн руб., выделяемую на расселение многоквартирных домов, находящихся под угрозой обрушения. Что это за программа софинансирования? Почему на дома в Саратове выделяет средства область? Какие дома находятся под угрозой обрушения? Все ли многоэтажки включены?

«Это муниципальная программа, — объяснила госпожа Бегинина. — В предшествующие два года на переселение граждан из аварийных домов было направлено 13,3 млрд рублей, из них за счет средств Фонда развития территории нацпроекта „Жилье и городская среда“ — 8,8 млрд рублей».

По словам руководителя ведомства, действие программы завершено и будет возобновлено на новых условиях по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Что касается 10 млн руб., то их необходимо выделить на переселение домов, требующих экстренного расселения. Дома определены на основе заключения экспертизы. По словам госпожи Бегининой, выделяя средства на эти цели, область помогает городу.

«А почему нам не говорят, сколько на эти цели выделяет Саратов? — возмутился депутат Станислав Денисенко (ЛДПР). — Какие адреса будут расселены? Мы не слышим ответа ни от одного чиновника. Министр строительства обещал предоставить справку на этот счет, но не предоставил».

Председатель облдумы Алексей Антонов признал, что возмущение депутатов справедливо. В ближайшее время планируется провести совещание по этому вопросу. Несмотря на критику, поправки в бюджет были приняты.

Татьяна Смирнова