Саратовская область неэффективно использовала казначейские кредиты

Саратовская область вошла в число регионов, неэффективно использовавших казначейские кредиты в 2022-2024 годах, согласно докладу Счетной палаты РФ, опубликованному ИА «НТА-Приволжье». Аудиторы проанализировали государственный долг и эффективность бюджетных кредитов, предоставленных регионам.

Выяснилось, что многие субъекты федерации, включая Саратовскую область, предпочитали брать рыночные заимствования, такие как банковские кредиты и государственные ценные бумаги, несмотря на низкое использование более дешевых казначейских кредитов. В Саратовской области этот показатель составил 21,6% в 2022 году, 8,6% в 2023 году и 25,9% в 2024 году.

В период с 2021 по 2024 год субъектам РФ было предоставлено казначейских кредитов на сумму от 116,3 млрд руб. в 2021 году до 192,5 млрд руб. в 2024 году. Однако многие регионы, включая Саратовскую область, продолжали привлекать рыночные заимствования, несмотря на задолженность по коммерческим кредитам.

Никита Маркелов