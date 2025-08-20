В Волгограде создана рабочая группа для развития транспортной инфраструктуры

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание по развитию общественного транспорта в городе Волжском. По итогам встречи принято решение о создании отдельной областной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами развития дорожной и транспортной инфраструктуры региона.

К работе планируется привлечь экспертов страны в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Как отметил губернатор, это позволит использовать лучшие практики и современные подходы при разработке комплексного проекта обновления общественного транспорта Волжского — второго по численности населения города области.

Андрей Бочаров подчеркнул важность синхронизации пассажирских и транспортных потоков в рамках развития большой волгоградско-волжской агломерации. «Учитывая серьезный синергетический эффект, который достигается при использовании всех видов общественного транспорта, в том числе речного и авиационного, предлагаю создать отдельную областную рабочую группу»,— заявил глава региона.

В настоящее время в Волгоградской области уже ведется активное обновление транспорта: в областном центре современный подвижной состав составляет 82%, на межмуниципальных маршрутах — около 50%. Новый проект для Волжского станет логическим продолжением этой системной работы.

Никита Маркелов