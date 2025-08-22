Россия и Азербайджан в Астрахани подписали протокол о сотрудничестве

В Астрахани состоялось 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Мероприятие прошло под совместным председательством вице-премьера России Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. В работе комиссии приняли участие более 40 представителей различных министерств, ведомств, таможенных служб и банковского сектора двух стран.

Участники заседания подвели итоги выполнения решений предыдущей встречи и обсудили ход реализации Плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы. Алексей Оверчук подчеркнул взаимовыгодный характер двусторонних отношений, отметив, что Россия стабильно входит в тройку ключевых торговых партнеров Азербайджана.

Особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора «Север—Юг». Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил рекордный рост грузооборота по Транскаспийскому маршруту в 2024 году, который составил более 6 млн тонн, увеличившись на 37%. Основной поток грузов между странами проходит через железнодорожный логистический хаб в Астрахани, способный переваливать более 1 млн тонн грузов в год.

Важной темой обсуждения стало расширение использования национальных валют во взаимных расчетах. Алексей Оверчук сообщил, что доля рубля в расчетах между Россией и Азербайджаном в январе-мае 2025 года достигла 79,8%. Стороны также определили приоритетные направления сотрудничества, включающие энергетику, развитие транспортной инфраструктуры и промышленную кооперацию.

По итогам заседания был подписан итоговый протокол, подтверждающий готовность сторон к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Алексей Оверчук поблагодарил руководство Астраханской области за высокий уровень организации мероприятия и отметил значительный вклад региона в развитие межрегионального сотрудничества двух стран.

Никита Маркелов