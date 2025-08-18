Саратовская больница предлагает 3,1 млн за 10 электрических кроватей

ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н. Кошелева» объявила аукцион на поставку медицинских электрических пятифункциональных кроватей. Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки».

Изделия предстоит поставить по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, здание 15, стр. 2 с даты заключения контракта до 1 ноября 2025 года. Речь идет о 10 кроватях.

Каркас изделия должен быть выполнен из стальных профильных труб с защитным полимерно-порошковым покрытием. Основание должно включать в себя защитный кожух из пластика, подъемно-регулировочная система — обратно направленные друг другу подъемные механизмы. Длина четырехсекционной кровати — не менее 2,16 м, ширина — не менее 1,02 м.

Извещение о закупке размещено 18 августа. Заявки принимаются до 25 августа. Начальная цена контракта — 3,1 млн руб.

