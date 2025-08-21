Суд обязал власти отремонтировать «особняк Табакова» в Мирном, 25

Арбитражный суд Саратовской области обязал подведомственный областного минстроя «Фонд капитального ремонта» отремонтировать здание в Мирном переулке, 25. Этот дом был построен в 1914 году и изначально принадлежал врачу Иосифу Броду. Здание является объектом культурного наследия и известно тем, что в нём в период с 1935 по 1953 год жил народный артист СССР Олег Табаков.

Суд удовлетворил иск Комитета культурного наследия региона и обязал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в течение 365 дней восстановить системы теплоснабжения, водоотведения и кровлю. Решение было вынесено 19 августа 2025 года.

Дом в Мирном, 25 сочетает элементы модерна и классической кирпичной архитектуры, а также имеет мемориальную доску в честь Олега Табакова. Несмотря на возраст, здание до сих пор используется как жилое, но требует регулярного обслуживания и модернизации инфраструктуры.

Никита Маркелов