В Саратове завершено расследование дела владельца «Волжского прайда»

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении владельца элитного коттеджного поселка «Волжский прайд» Михаила Гуцуляка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратвоской области.

Господина Гуцуляка обвиняют в самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ) и причинении травм (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). По версии следствия, в январе 2025 года обвиняемый из корыстных побуждений воспрепятствовал проезду через центральные ворота 16 жителям поселка, отказавшимся от заключения новых договоров на оказание коммунальных услуг на невыгодных условиях. Его действия лишили граждан возможности свободного доступа к принадлежащим им участкам и домам. Этот инцидент стал результатом конфликта между жителями и управляющей компанией, которая в конце 2024 года неожиданно расторгла договоры на водоснабжение.

Второй эпизод относится к 2023 году, когда в ходе конфликта на территории поселка обвиняемый нанес удар головой знакомому — владельцу саратовской сети магазинов «Спутник» Вячеславу Ноздрину, причинив тому вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Обвиняемому грозит до 6 месяцев ареста по статье о самоуправстве и до 5 лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью.

Никита Маркелов